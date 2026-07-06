Kopački rit se u suzama oprašta od Maksa: 'Uživao je u svakom zadatku. Neprocjenjiv suradnik'

Ovih dana oprostili smo se od Maksa, dugogodišnjeg pratitelja našeg kolege rendžera Hrvoje Domazetović i iznimnog potražnog psa HGSS-a. Maks je godinama bio dio svakodnevice u Kopačkom ritu. Svojom vrhunskom obučenošću i pouzdanošću bio je neprocjenjiv suradnik te je sudjelovao u brojnim akcijama potrage HGSS-a, pomažući u pronalasku nestalih osoba - objavio je Park prirode Kopački rit na Facebooku.

Dodaju da je ostavio neizbrisiv trag, a Maks je u svakom zadatku uživao.

- Nevjerojatno je koliko jedan pas može obogatiti živote ljudi i ostaviti neizbrisiv trag. Vjerujemo da je Maks u svakom zadatku, svakoj šetnji i svakom danu provedenom u Kopačkom ritu uživao jednako koliko smo mi uživali u njegovom društvu.

Njegov vlasnik Hrvoje također se oprostio dirljivom objavom. Inače, Hrvoje je s mlađim psom osvojio i nagradu Ponos Hrvatske, ali, kako piše, Maks je za njega ponos bio jednako kao i mlađi pas.

- Za svakog je čovjeka njegov pas jedinstven i nezamjenjiv. Valjda zato što su psi u svojoj bezuvjetnoj dobroti sposobni nadoknaditi nam velik dio onoga za što smo u životu bili prikraćeni. Ljubav, zajedništvo, poštovanje, prijateljstvo, povjerenje samo su nešto od onoga što nam naši psi daju bezrezervno, najčešće u puno većoj mjeri nego što svojim odnosom prema njima zaslužujemo.

Maks je bio pas poseban na puno načina. Najviše od svega bio je obiteljski pas. Veći dio odrastanja mojih troje djece odvijao se uz njega. Siguran sam da su i oni danas bolji ljudi nego što bi bili da ga nisu imali pored sebe. Dirljivo je bilo gledati svaki njihov ponovni susret. Maks je bio i prvorazredni potražni pas Hgss-a i to je jako dobro znao. Nakon svake naše akcije, vježbe, a osobito nakon što bi pronašao nestalu osobu držao se malo prepotentno. Zasluženo. Ogromna je odgovornost na vodiču potražnog psa kada dobije nekakav teren za pretražiti. Ako pas nikoga ne nađe trebaš izaći i reći da tu nema nikoga. Ako pas ne odradi dobro to znači da netko tamo može umrijeti nepronađen. S Maksom se tako što nije moglo dogoditi.

Njegov odnos prema kolegama iz osječke stanice Hgss je nešto što viđamo samo među "ratnim drugovima", onima koji zajednički rješavaju najteže zadatke i čiji uspjeh ovisi o međusobnom povjerenju i suradnji. Kada je ostario i prešao u mirovinu morao sam paziti ako idem na neku akciju ili aktivnost Hgss-a da se oblačim i uzimam opremu tako da on ne vidi, inače se ne bi smirio do mog povratka. Zadnjih godina više nije očekivao da ga vodim, bio je preslab. Samo bi nakon mog povratka dugo njušio moju odjeću i po mahanju repa znao bih da je prepoznao miris nekog od kolega.

U Kopačkom ritu gdje radim kao rendžer imao je karijeru koju je jednako volio i ozbiljno shvaćao. Svi smo se uz njega osjećali sigurnije. Osobito noću, znajući da ako je netko skriven u tami, koga mi ne možemo vidjeti, Maks će na vrijeme lajati.

Živio je duže nego što obično žive radni psi njegove veličine. To možemo zahvaliti ponajprije mojoj supruzi Sieni koja je ušla u naše živote prije osam godina. Bojala se malo prilikom upoznavanja tog ogromnog psa kojeg je vidjela na slikama. Ubrzo je sjedio pored nje držeći jednu nogu u njenom krilu, kao da joj govori: "ti si sad naša". Svu bezrezervnu ljubav i brigu koju je cijeli život dijelio od Siene je dobio nazad kad mu je zbog starosti i bolesti bilo najteže. Dio svih nas koji smo ga voljeli odlazi nepovratno s njim. Jedino što mogu osjetiti osim tuge je ogromna zahvalnost. Hvala ti Maks, prijatelju, brate, osloncu moj i ratni druže. Pozdrav Makso! - napisao je Hrvoje.