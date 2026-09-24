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DANSKA TAJNA SLUŽBA

Kopenhagen: Ruska invazija na članicu NATO-a nije isključena, ali je malo vjerojatna

Piše HINA,
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Kopenhagen: Ruska invazija na članicu NATO-a nije isključena, ali je malo vjerojatna
Foto: Ida Marie Odgaard
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Postoji nizak rizik, koji se ipak povećava, da Rusija izvede ograničene vojne napade na neku od članica NATO-a u svojem susjedstvu”, rekao je Thomas Ahrenkiel

Ruska invazija na neku od članica NATO-a nije isključena, ali je i dalje malo vjerojatna, ocijenila je u četvrtak danska vojna obavještajna služba (FE).

„Postoji nizak rizik, koji se ipak povećava, da Rusija izvede ograničene vojne napade na neku od članica NATO-a u svojem susjedstvu”, rekao je Thomas Ahrenkiel, šef FE-a, na konferenciji za medije.

„I dalje smatramo malo vjerojatnim da Rusija vidi interes u invaziji na neku zemlju NATO-a, no to ne možemo isključiti”, dodao je.

U svojoj novoj procjeni ruske prijetnje, danska vojna obavještajna služba ipak smatra invaziju, kao i intenziviranje hibridnih napada, „očajničkim činom”.

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To bi se „potencijalno moglo dogoditi u nadolazećim mjesecima” kako bi se skrenula pozornost Europljana s njihova angažmana u Ukrajini.

Međutim, Moskvi bi trebalo „najmanje šest mjeseci” da to pripremi i okupi potrebne snage.

Među scenarijima koje spominje FE: Rusija bi mogla izvesti ograničene napade na infrastrukturu koja pruža potporu Ukrajini ili izvesti operaciju 'pod lažnom zastavom', koristeći se, primjerice, dronovima ukrajinske proizvodnje.

Za Ahrenkiela, iako „povećana spremnost Rusije na preuzimanje rizika utječe na sigurnosnu situaciju u Danskoj”, osobito putem hibridnih napada, to ipak ne znači da će Rusija napasti Dansku.

„Ne očekujemo konvencionalni ruski vojni napad na Dansku”, naglasio je.

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