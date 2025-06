Kopnenu Hrvatsku čeka osjetno zahlađenje! Za nedjelju najavili grmljavinska nevremena i kišu

Bit će pretežno sunčano, često vruće, a navečer vjetrovito. Poslijepodne sa sjeverozapada naoblačenje, ponajprije u Međimurju i Hrvatskom zagorju uz lokalno izraženije pljuskove praćene grmljavinom, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za nedjelju.

Slab i umjeren jugozapadnjak u drugom dijelu dana naglo će okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u središnjim i istočnim predjelima prolazno jak s olujnim udarima.

Na Jadranu će puhati umjereno jugo i jugozapadni vjetar, u noći na ponedjeljak okrenut će na buru i pojačati, najprije na sjevernom dijelu.

Najviša dnevna temperatura većinom između 28 i 33 stupnjeva Celzijusovih, u sjevernim kopnenim predjelima prema večeri osjetno niža.

Oglašeni su i meteoalarmi. Žuti meteoalarm upaljen je u nedjelju za zagrebačku regiju zbog vjetra i grmljavinskog nevremena, za osječku zbog jakog vjetra...

U ponedjeljak bi trebalo biti sunčano, ali hladnije...

- Na Jadranu pretežno sunčano. Prijepodne u unutrašnjosti umjereno do pretežno oblačno, moguće mjestimice s malo kiše, a poslijepodne razvedravanje. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito podno Velebita na udare olujna. Najniža temperatura zraka između 12 i 17, na obali i otocima od 18 do 23 °C. Najviša dnevna na kopnu osjetno niža nego proteklih dana, između 22 i 26, a na Jadranu i dalje vruće, od 29 do 32 °C - stoji u prognozi DHMZ-a za ponedjeljak.

