Korona hara! 130% slučajeva više nego u prvom tjednu rujna

Kako su u vrijeme pandemije najavljivali epidemiolozi, korona neće nestati već će se, kao i gripa, pojavljivati svake sezone, što se sad i događa. Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u tjednu od 22. do 28. rujna prijavljeno je 1.338 slučajeva COVID-a, pri čemu su u tjednu prije zabilježena i dva smrtna ishoda od te bolesti. U odnosu na prvi tjedan rujna, broj prijava COVID-a veći je za čak 130 posto. Koliko je još neprijavljenih slučajeva, nemoguće je znati.

HZJZ preporuča cijepljenje osobama s povećanim rizikom od razvoja teških oblika bolesti COVID-19, i osobama čiju osnovnu bolest može pogoršati infekcija, pri čemu je tijekom jeseni dovoljno primijeniti samo jednu dozu cjepiva, neovisno o tome jesu li osobe ranije cijepljene ili znaju da su, ili nisu preboljele COVID-19. Ovogodišnja se cjepiva temelje na podvarijanti virusa koja se ne razlikuje bitno od prošlogodišnje.

- Svake se jeseni pripremi cjepivo sukladno virusu koji dominira, kao i kod gripe. Kad dođe, ovih dana, cjepivo protiv gripe, može se istodobno cjepiti i protiv korone, u jednu nadlakticu jedno, u drugu drugo cjepivo. Ali protiv COVID-a cjepivo već imamo, i cijepimo. Ja se cijepim svake godine i protiv COVID-a i gripe, kaže za 24sata epidemiolog primarijus Miroslav Venus, predsjednik Hrvatskog epidemiološkog društva. Cijepljenje se preporuča starijima od 65, kroničnim bolesnicima bez obzira na dob, onima koji rade u zatvorenim kolektivima - korisnicima i osoblju umirovljeničkih domova, zdravstvenim radnicima, trudnicama.

- Kad se virus korone pojavio, bio je nov i svi smo na njega bili osjetljivi, sad smo otporniji pa relativno zdravima i mlađima od 65 više ne predstavlja značaj rizik. Nabrojanim rizičnim skupinama, međutim, može ozbiljno naštetiti, zato je bitno da se cijepe, jednom dozom, kaže prim. Venus. Jedini uvjet je da šest mjeseci prije osoba nije imala koronu, i da se nije cijepila. Dvije doze kroz tri mjeseca preporučaju se samo osobama lošeg imunološkog sustava.

Cjepivo je moguće dobiti u županijskim zavodima za javno zdravstvo, a kad dođe cjepivo protiv gripe, cijepit će i liječnici obiteljske medicine.

- Kad otvorimo bočicu, moramo je potrošiti istoga dana pa nastojimo za taj dan naručiti više zainteresiranih za cijepljenje, kako bi se potrošilo više doza iz bočice. Nažalost, interes je mali, kaže epidemiolog. Na pitanje ima li to kakve veze s nedokazanim tvrdnjama na društvenim mrežama da cjepivo potiče razvoj karcinoma, dr. Venus odgovara kako se laž i teorija zavjere "lako prime", i teško ih demantira i tisuću studija koje kažu suprotno.