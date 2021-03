Paula McCarten (57) iz Bradforda u Engleskoj bila je odličnog zdravlja, trčala je maratone.

U travnju prošle godine dobila je koronu. Sad hoda pomoću štaka, piše Mirror.

VIDEO: Čega su se najviše bojali kad je počela epidemija

135 dana u bolnici, 98 dana na intenzivnoj

Paula je medicinska sestra, a posljedice korone osjeća i nakon gotovo godinu dana otkako se zarazila.

U bolnici je bila 135 dana, od toga na intenzivnoj 98.

- Imala sam moždani pa krvarenje u mozak... Imala sam napadaje, najdulji je trajao 55 minuta. Otkazao mi je bubreg, dobila sam infekciju u nosu, nogama... Bilo je strašno - ispričala je majka troje djece.

'Sinovi su se nekoliko puta došli opraštati'

Prije korone radila je kao medicinska sestra u zatvoru. Sad ne može ni hodati bez pomoći.

- Bila sam aktivna, obožavala sam hodati, trčati maratone. U šest mjeseci korona me postarala 10 godina. Imala sam dugu, crnu kosu. Ne mogu ni voziti više. Sad imam i epilepsiju. Učim ponovno sama hodati. Teško je. Cijeli život mi se okrenuo - ispričala je Paula.

Iz bolnice su je otpustili u rujnu.

- Sestre me dolaze prati, boli me to jer ovisim o drugima. Htjela bi se vratiti na staro, da se mogu barem oprati sama. Imam i kisik koji mora biti uz mene. Najteže mi je bilo kad sam čula da su se moja tri sina nekoliko puta došli oprostiti od mene, nisam imala pojma. Jedan od njih i dalje ne može pričati o tome. Ne mogu ni zamisliti kako im je bilo - dodala je Paula, čiji je suprug također imao koronu, ali je prošao puno bolje od nje.