Korona?! Ok, ja imam misu... Nema lijeka za odmetnutnog župnika. Sad su tražili i smjenu

Pola Dugog otoka je zaraženo, no don Tomislav Vlahović ne sluša Stožer, a i u četvrtak mora na sud jer se lažno predstavljao kao šibenski policajac, a navodno je uz to i prijetio

<p>Sutra je sveta misa u 15 sati. Dođite ti i načelnik, bit će mi drago. Mnogi dolaze i došli bi, a ti zabranio. Nema riječi Božje u tebi. Igraš se Boga, radiš protiv sebe najprije, a onda i zlo drugima. Ja ih tješim i privodim Bogu, a ti i tvoji to opstruirate. Okreni se Bogu, to su neke od poruka koje je don <strong>Tomislav Vlahović</strong>, neposlušni saljski svećenik, slao <strong>Ivanu Orliću</strong>, načelniku lokalnog stožera Civilne zaštite u Salima na Dugom otoku.</p><p>Poruke su upućene upravo onom čovjeku koji treba paziti da se mise ne održavaju do polovice prosinca. Lokalni stožer ih je odlučio ukinuti, uz podršku Nacionalnog stožera, jer je veći dio zaraze koja je buknula u tom otočkom mjestu, utvrđeno je, stigao upravo iz mjesne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije.</p><h2>Poslali su nekoga da razgovara sa župnikom</h2><p>Don Tomislav je inače poznat kao svećenik koji “ne vjeruje” u koronu i s oltara poziva na kršenje mjera, a vjernike koji nose maske javno naziva nevjernicima.</p><p>- U ponedjeljak smo pisanim putem i e-mailom obavijestili Nadbiskupiju o tome da je nizom poruka iskazao izazivački stav i otpor prema mjerama koje se provode protiv pandemije virusa korone te uvrijedio načelnika stožera Civilne zaštite. Dok je propovijedao takve stvari s oltara, apelirali smo da iz Nadbiskupije utječu na njega. Zbilja su poslali nekoga da razgovara sa župnikom. No sad je očito da nema lijeka i da se na njega ne može utjecati pa smo ovaj put molili da ga smijene jer ovako više ne ide - rekao nam je <strong>Zoran Morović</strong>, načelnik općine Sali i dodao:</p><p>- Ne možemo se još boriti s njim u ovim teškim vremenima, on ne posustaje. U Salima je 70 zaraženih ljudi na 600-tinjak stanovnika, a svaka druga kuća je u samoizolaciji. A on je u nedjelju održao tri mise zaredom - u Luci, Žmanu i Salima, zvonilo je za sve tri. Hvala Bogu pa su vjernici pametniji od njega te mu je na svaku misu došlo tek po nekoliko ljudi.</p><p>Dodao je da sad čekaju što će Nadbiskupija odgovoriti.</p><h2>Igrao se policajca</h2><p>I mi smo pitali Nadbiskupiju što će s njim biti te može li tko i hoće li spriječiti svećenika da održava zabranjene mise.</p><p>Pitali smo ih i je li don Tomislav Vlahović rođak zadarskog nadbiskupa <strong>Želimira Puljića</strong>, koji je ujedno i predsjednik Hrvatske biskupske konferencije, no nisu nam odgovorili.</p><p>Don Tomislav Vlahović je već u Salima završio po kazni nakon što se u Benkovcu igrao policajca prije tri godine. U četvrtak ga, naime, čeka novo ročište suđenja na Općinskom sudu u Zadru zbog lažnog predstavljanja i zlouporabe ovlasti prije tri godine. Zaustavljao je ljude u automobilima s policijskom palicom “stop” te se predstavljao kao šibenski policajac, a navodno i prijetio.</p><p>Na mobitelu don Tomislava uključen je pretinac govorne pošte.</p>