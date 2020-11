Korona party pred nosom Vilija Vanilija: 'Ljudi dolaze na after'

<p>Pozivam sve građane i medije koji imaju informacije o odvijanju na ilegalnim lokacijama ili izvan radnog vremena da obavijeste inspektorat ili civilnu zaštitu ili policiju, rekao je ministar <strong>Davor Božinović</strong> i najavio strože kazne nakon što se uveliko pročulo kako se diljem Zagreba vikendima održavaju “ilegalni tulumi”.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatskoj opet rekord - 3251 novooboljeli</strong></p><p>No upravo u zagrebačkom kompleksu Ksaver, gdje se nalazi Ministarstvo zdravstva, ali i državna agencija Hamag-Bicro, svoje mjesto našao je i noćni klub u kojem se gotovo svakog vikenda održavaju “ilegalni tulumi”.</p><p>Nimalo tajni.</p><p>- I prije ove pandemije ovdje su se održavali partyji, najčešće je to počinjalo u ranim jutarnjim satima, kad se zatvore klubovi. Ja radim od šest i često znam viđati mlade, ali i starije ljude kako se motaju ovdje. U posljednje vrijeme načuo sam da rade od ponoći, ali po istoj praksi, kad se svi klubovi i kafići u gradu zatvore, ljudi ovdje najčešće dolaze na aftere i budu tu negdje do podneva - ispričao nam je zaštitar zadužen za čuvanje kompleksa Ksaver, čija je zaštitarska kućica tik do “misterioznih” smeđih vrata iza kojih se održavaju tajni techno tulumi.</p><p>Upravo iza tajnih i “ilegalnih” tuluma stoji <strong>Krešo Leboš</strong>, poznati DJ i vlasnik SoundFactoryja, popularnog zagrebačkog kluba, koji se u kasno ljeto 2019. preselio s prostora Paromlina u bivše industrijsko skladište na Ksaveru, a otvoren je službeno 13. rujna 2019. godine.</p><p>Krešo je tad, prilikom otvorenja, rekao da će biti vrlo restriktivni pri odabiru ekipe koja će moći ući u klub. Na ulazu u klub postavljeno je nekoliko kamera kojima su zaštitari pratili tko im dolazi i što se događa izvan zatvorenih vrata.</p><p>Možda je i to bio razlog zašto je klub izvrsno radio unatoč epidemiološkim mjerama Stožera.</p>