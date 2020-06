Korona stigla na Krk, u Lovranu zaražena učenica: Cijeli razred u samoizolaciji, nemaju simptome

<p>Korona je stigla i na otok Krk, a od dva novozaražena slučaja u novom eskalacijskom valu pandemije, jedan je zaraženi u Klimnu, mjestu na području Općine Dobrinj, a drugi u Baškoj. Sedam kontakata muškarca iz Baške sada su u samoizolaciji, piše <a href="https://www.novilist.hr/rijeka-regija/rijeka/korona-stigla-i-do-krka-u-lovranu-zbog-zarazene-ucenice-u-samoizolaciji-cijeli-razred-nitko-nema-simptome-bolesti/" target="_blank">Novi list</a>.</p><p>Kod obojice otočana su prisutni vrlo blagi, zapravo gotovo pa nikakvi simptomi COVID-19 bolesti, a jedan od dvojice otočnih bolesnika ipak je hospitaliziran iz preventivnih razloga zbog više drugih kroničnih bolesti. Drugi će se do daljnjeg liječiti iz svog doma.</p><p>Ni kod jednog od dvojice novooboljelih otočana nije utvrđen način na koji su se zarazili, pa tako nažalost niti izvor njihova oboljenja.</p><p>- Osim te telefonske dojave, ja drugo saznanje o tome nemam i iskreno govoreći, nisam baš niti sretan načinom na koji se ovakvom, prilično osjetljivom situacijom sad upravlja jer ne mogu pobjeći od dojma da se izostankom ozbiljnijih i uigranijih poteza, među ostalim i onih komunikacijske prirode, ostavlja previše prostora špekulacijama i dezinformacijama. A one nas, kao turističku sredinu, mogu skupo stajati - rekao je dobrinjski općinski načelnik Neven Komadina.</p><h2>Učenica pozitivna, razred u samoizolaciji</h2><p>Učenica trećeg razreda lovranske Osnovne škole pozitivna je na COVID-19, potvrdila je to jučer ravnateljica škole Iva Erceg.</p><p>– Nakon što je stigla potvrda da je učenica, koja je posljednjeg dana nastave bila u školi, pozitivna, poduzeli smo sve potrebne mjere. Dezinficirali smo školu te je obavljeno testiranje učenika njezinog razrednog odjela na koronavirus. Učenici razreda i učiteljica nalaze se u samoizolaciji te čekaju rezultate testova koji bi trebali biti gotovi u roku od 48 sati – rekla je Erceg.</p><p>Djevojčica nije imala nikakvih simptoma, a za pozitivan nalaz saznala je tek nakon završetka nastave. Njeno testiranje na COVID-19 u KB-u Sestara milosrdnica bilo je obavljeno iz razloga što se djevojčica spremala na operaciju.</p>