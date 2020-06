Korumpirani poreznik poslušao prijedlog suca Turudića, priznao nedjela i nagodio se s Uskokom

Radoslav Raspudić nagodio se s Uskokom na kaznu od 11 mjeseci zatvora koji mu je zamijenjen radom za opće dobro. Izrečena mu je i mjera zabrane obavljanja službe u poreznoj upravi na pet godina.

<p>Nekadašnjeg voditelja Službe za nadzor poreza na dodanu vrijednost i borbu protiv prijevara u PDV-u Radoslava Raspudića (57) Uskok tereti da je od ožujka 2007. do lipnja 2017. u više desetaka slučajeva pojedinim fizičkim i pravnim osobama omogućio izbjegavanje plaćanja poreznih obveza, odnosno omogućio im je da plate manje nego što su trebali.</p><p>Posao mu je bio da koordinira porezni nadzor, no umjesto toga on je, tvrdi Uskok, određenim osobama i tvrtkama pomagao u pisanju žalbi, pri čemu se koristio informacijama koje je dobio dok je obavljao svoj posao. Raspudiću, koji je svojedobno objavio stručni članak "Kriminalne zlouporabe sustava PDV-a - kružne prijevare i inspekcijski nadzor u Hrvatskoj", sudac Županijskog suda u Zagrebu Ivan Turudić je 5. lipnja poručio: </p><p>- Molite se dragom Bogu da dobijete sporazum s tužiteljstvom. Jer optužnica protiv vas pravomoćna je, a činjenični opis takav je kakav je. Ako se ne uspijete sporazumjeti s Uskokom, onda će se ići u postupak - rekao je predsjednik vijeća zagrebačkog Županijskog suda, objavio je Večernji list, optuženiku. </p><p>Nije poznato je li se Raspudić molio dragom Bogu, no sve je priznao, nagodio se s Uskokom i izbjegao odlazak u zatvor. </p>