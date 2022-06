Korupcija nam je u krvi, to je najveći problem našeg društva

Zapošljavao sam preko veze. To je tako zadnjih 100 godina na ovim područjima, zagrmio je bivši zagrebački pročelnik Pavle Kalinić te izazvao val reakcija u društvu. Čovjek bi pomislio da je rekao nešto što dosad nismo čuli niti vidjeli, a niti osobno svjedočili. Nizale su se reakcije da je to nedopustivo, da zbog toga mladi napuštaju zemlju, da je zbog toga Hrvatska tu gdje jest, na dnu razvijenosti u EU. I to je djelomično točno, ali postoji jedno veliko ali.