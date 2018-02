Kosor: 'Da sam ja ovo rekla o Vučiću, 'brkići' bi me izbacili'

Nekadašnja premijerka i predsjednica HDZ-a, Jadranka Kosor, komentirala je na svom Twitteru izjave potpredsjednika Hrvatskog sabora i zamjenika predsjednika HDZ-a, Milijana Brkića koji je povodom dolaska srpskog predsjednika, Aleksandra Vučića u posjet Zagrebu kazao kako Hrvatska ne može krenuti naprijed dok HDZ i SDP ne sjednu za zajednički stol. Na kraju je poručio kako je Vučić dobrodošao u Hrvatsku.

Da sam ja rekla 2013. da HDZ treba koalirati s SDP-om i da je Vučić dobrodošao i da se ne treba ispričavati, izbacili bi me brkići iz stranke. Ups. — Jadranka Kosor (@_Jadranka_Kosor) February 4, 2018



"Da sam ja rekla 2013. da HDZ treba koalirati s SDP-om i da je Vučić dobrodošao i da se ne treba ispričavati, izbacili bi me 'brkići' iz stranke", napisala je na svom Twitteru Kosor.

Inače, Brkić je u razgovoru za RTL televiziju izjavio kako je Vučić "u povijesti imao određena iskakanja s puta, pa je malo i zalutao". Dodao je i kako je "krajnje vrijeme da spustimo loptu na zemlju i da se prestanemo baviti prošlošću".

Kada je upitan hoće doći do isprike od strane Vučića, Brkić je kazao:

"Vidjet ćemo, bilo bi dobro da do toga đođe jer neka djela koja je on činio i ono što je govorio nikako nisu dobra. Sve ćemo vidjeti, to o njemu ovisi".