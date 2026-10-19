Kosor komentirala divljanje Torcide pa kazala: Plenković je na neki način politički baby boy

Bivša premijerka Jadranka Kosor gostovala je u Novom danu kod Nine Kljenak na N1 televiziji, gdje je komentirala skandiranje dijela Torcide uoči utakmice Hajduka i Ajaxa, reakcije političara i odgovornost vlasti te deset godina Andreja Plenkovića na čelu Vlade.

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U Splitu su se u četvrtak mogli čuti jezivi povici "Gazi, gazi, gazi Židove“, "Auschwitz, Auschwitz“ i "Ustani, Adolfe“... Dio vlasti je odgovornost prebacio na sudove.

Kosor smatra da je neprihvatljivo odgovornost za takve događaje prebacivati na sudbenu vlast.

- Bilo bi jako pogrešno da ustraje ova haranga protiv treće vlasti, a to je sudbena vlast. Sad svi iz izvršne vlasti sav teret svih nemilih događaja svaljuju na sudbenu vlast i ja mislim da to uz ostalo i pokazuje prirodu vladanja jer takvi udarci po sudbenoj vlasti su teško prihvatljivi. Vratimo se na početak. Mislim da svjedočimo jednoj paradi, jednom vašaru licemjerja i cinizma u Hrvatskoj kad se nad događajima u Splitu, nad činjenicom da neki mladi ljudi skandiraju Adolfu i da govore odvratne i odurne rečenice o Ani Frank - kazala je Kosor, piše N1.

Licemjerje vidi u tome što, kako je istaknula, vladajuću većinu čine i političari koji su ranije koristili ustaški pozdrav ili ga opravdavali, a sada osuđuju skandiranje Hitleru.

- Cinizam i licemjerje vidim u tome da oni kojima većinu drži čovjek koji pjeva Paveliću, koji se divi toj grobnici od zlata, da tu većinu čine ljudi koji su u sabornici izvikivali fašistički pozdrav 'Za dom spremni', sad govore da je neprimjereno skandirati Hitleru, ali se nisu javili kada se prošle godine skandiralo Juri Francetiću i Rafaelu Bobanu usred grada Zagreba, u glavnom gradu Hrvatske - kazala je Kosor.

Podsjetila je i na reakciju ministra unutarnjih poslova nakon prošlogodišnjeg koncerta Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu na kojem se uzvikivao ustaški pozdrav, a kojem su nazočili i brojni ministri.

'Plenković se sad našao začuđen'

- Kad je ministar, primjerice, policije ocijenio prošlogodišnji koncert na kojem su i mnogi ministri nazočili, gdje se izvikivao zločinački pozdrav i gdje se znalo da će se to izvikivati, ministar je tada izjavio da je to bio događaj bez jednog incidenta, iskaz domoljublja, divio se na sve načine - poručuje bivša premijerka u razgovoru za N1.

Osvrnula se i na premijera Andreja Plenkovića, za kojeg smatra da snosi odgovornost za stvaranje političke klime u kojoj se ustaški pozdrav relativizira.

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- I napokon, licemjerno je i krajnji je cinizam da onaj koji je uveo u politički prostor dvostruke konotacije zločinačkog pozdrava 'Za dom spremni' kaže da šteti Hrvatskoj kad se uzvikuje Adolfu, kad se veliča Adolfa. Onaj koji je uveo dvostruke konotacije koje su protuustavne, i sam je rekao da su protuustavne, ali da se mogu upotrebljavati. Taj isti koji nije reagirao ni na to da se u danima proslave Oluje u Kninu izvikuju takve parole sad se našao začuđen...

Kosor smatra da je Plenkovićeva reakcija možda bila povezana i s njegovim sudjelovanjem na sjednici Europskog vijeća u Bruxellesu.

- Ja mislim da se ta relativno oštra reakcija Andreja Plenkovića možda ne bi ni dogodila da nije tog časa bio na sjednici Europskog vijeća u Bruxellesu pa je vagao kakva bi eventualna šteta za njega mogla biti jer je predsjednik Vlade RH, a u njegovoj se državi uzvikuju parole koje su nezamislive, protuustavne i protucivilizacijske - kazala je Kosor.

Upozorila je i na to da Plenković istodobno surađuje s političarima koji relativiziraju takve pojave, ali i s onima koji su ga prije nekoliko godina oštro napadali.

- Krajnje je licemjerno da je u koaliciji s ljudima koji to apsolutno relativiziraju, a napokon i s ljudima koji su prije samo tri godine o njemu izgovarali najstrašnije rečenice, primjerice da je glava koruptivne hobotnice. To pokazuje da mali ljudi koji su slušali sve ove godine od najviših dužnosnika u RH da je vikati 'Za dom spremni' u jednoj pjesmi izraz domoljublja i komemoriranje na žrtve u Domovinskom ratu, što su mogli zaključiti osim da ni skandiranje Adolfu nije ništa što se ne bi moglo isto tako podvući pod dvostruke konotacije kad im dolazi u goste neki Ajax. Događaji u Splitu cvjetovi su zla dvostrukih konotacija - kazala je Kosor.

Kao primjer nedosljednosti navela je i izjave predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića te susret predsjednika Zorana Milanovića s Josipom Dabrom.

- Šef Sabora kaže da je neprihvatljivo skandirati Hitleru, a ispred njega sjedi čovjek koji je veličao Pavelića i on ga drži na tom mjestu. Predsjednik Sabora je predsjednik Sabora i zahvaljujući ruci čovjeka koji je veličao Pavelića i za to se nije ispričao, već je postao junak. Predsjednik države Milanović sretne tog istog Dabru u Mikanovcima i pozdravi ga s 'Gdje si, ustašo?', a ovaj njemu vraća 'Gdje si, domobrane'. To je kao zgodno zafrkavanje, to je kao smiješno. Meni, primjerice, nije. Ali kad se pred ljudima na takav način šalite s izvorom zla, s ljudima iz prošlosti koji su bili sinonim zla, onda to mladi koji slušaju nekako logično prevode: 'To je u redu, to se smije', pa se to proširi i do Adolfa - poručuje Kosor.

'Politički baby boy'

Reakciju oporbe nazvala je 'slabom, mlakom i jadnom'. Kaže kako se oporba ne želi zamjeriti navijačima...

- Nitko se ne želi zamjeriti navijačima iz straha da oni ne bi njima izvikivali. Mislim da hrvatski birači, i većina njih, a pogotovo oni koji su glasali za Milanovića, sigurno od njega očekuju žestoku obranu ustavnih vrijednosti. A gdje je on - upitala je Kosor.

Govoreći o deset godina Andreja Plenkovića na vlasti, Kosor je istaknula da se osjeća dijelom odgovornom za njegov politički uspon jer mu je, kako je rekla, pomogla ući u visoku politiku.

- Ipak ću nešto reći jer sam ja na neki način jedna od odgovornih za njegovu političku sadašnjost zato što sam ga 2011. upisala u HDZ jer je htio na listu za parlamentarne izbore. Stavila sam ga visoko, prošao je u Sabor. Onda je na unutarstranačkim izborima bio moj izbor za mog zamjenika u stranačkoj utrci. Tu smo utrku s Karamarkom izgubili. I prije toga sam ja zaslužna za njegov prvi odlazak u Bruxelles, tamo su bili promatrači jer Hrvatska nije bila članica EU-a pa je išao i on. Ja sam mu otvorila politička vrata i dala mu političke šanse. Osjećam se odgovornom za Plenkovićev politički put, a on je na neki način politički baby boy, što bi se reklo - kazala je Kosor, piše N1.