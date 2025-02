Kosor: 'Plenković pleše onako kako Domovinski pokret svira'

Andrej Plenković je uvijek nastojao imati nekoliko pričuvnih igrača i čak jednu cijelu stranku, a to je bio HNS, u pričuvi, da bi izmijenio tim. Danas toga nema. Domovinski pokret jest ujedinjen oko toga da postaju faktor iznenađenja u svakom novom koraku koji će poduzimati Andrej Plenković, ispričala je u razgovoru za N1 bivša premijerka Jadranka Kosor.

Kosor se osvrnula na probleme u Hrvatskim šumama te smjenama u upravi Hrvatskih šuma i Jadrolinije. Smatra kako je Plenković oslabljen nakon svega.

- Budući da je on glavna politička osoba u državi i da on odlučuje o svemu, ne samo u Vladi, nego i kad se govori o državnim tvrtkama i ostalim institucijama, on je vidno oslabljen nakon gubitka na predsjedničkim izborima - smatra Kosor.

Ona smatra da Plenković pleše onako kako Domovinski pokret svira. Uz to, tvrdi da bi se nezadovoljstvo koje su građani pokazali na predsjedničkim izborima, moglo preliti na lokalne izbore.

Osvrnula se i na nastavak nesuradnje s predsjednikom Zoranom Milanovićem.

- Ljudi koji su ga ocrnjivali kao najvećeg izdajicu hrvatskog naroda i koji su protiv njega podnosili kaznenu prijavu zbog zloupotrebe položaja ovlasti, su ljudi kojima ja, dok sam bila u politici, zaista ne bih mogla pružiti ruku i ne bih mogla voditi državu. Ti odnosi ne mogu biti zdravi - dodala je.

Dolazak Ivana Penave na inauguraciju Zorana Milanovića?

- To je pokazatelj emancipacije. Valjda shvaćaju da ne stoje dobro u istraživanjima jer su se osuli kao stranka. Ovi koji su sad na vlasti ne dobivaju povjerenje građana. Kakve će to posljedice imati na odnose s Plenkovićem i HDZ-om? Baš nikakve. To je ta opasnost za gospodina Plenkovića jer ako Domovinski pokret bude neprekidno udarao u te bubnjeve ‘mi smo samostalni’, onda će oni preuzeti onu sintagmu ‘mogu što hoću’ Andreja Plenkovića - zaključila je.