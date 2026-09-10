Kosti ruskog kneza koji je porazio Mongole poslali u Ukrajinu: 'Da ojača duh vojnika'

Fragmenti kostiju iz mačevalačke ruke srednjovjekovnog ruskog kneza koji je pobijedio Mongole u slavnoj bitki poslani su na bojište u Ukrajini kako bi podignuli moral vojske, što je najnoviji primjer iskazivanja podrške Ruske pravoslavne crkve ratu predsjednika Vladimira Putina. Sarkofag velikog kneza Dmitrija Donskog, koji je umro 1389. godine i kojeg ruski nacionalisti štuju zbog poraza mongolske Zlatne Horde u bitci na Kulikovom polju 1380. godine, otkriven je ovog ljeta tijekom radova na obnovi u moskovskoj katedrali arkanđela Mihajla u Kremlju.

Putin je u kolovozu osobno pregledao dobro očuvane ostatke kneza, kako su ih opisali stručnjaci, pozdravivši ih kao „apsolutno jedinstveno i čudesno otkriće” koje učvršćuje temelje ruske povijesti.

Ruska pravoslavna crkva, koja podržava Putina tijekom cijelog sukoba, priopćila je da je poslala fragment desne ruke Donskog u Donjeck, jednu od četiri ukrajinske regije koje je Putin pripojio Rusiji 2022. godine, što Kijev ne priznaje smatrajući to ilegalnim otimanjem zemlje.

Nazivajući Donskog „svetim zapovjednikom”, Moskovska patrijaršija Ruske pravoslavne crkve navela je da je dio njegovih ostataka poslan na bojište kako bi nevidljivo stajao rame uz rame s ruskim vojnicima. „Fragment desne ruke velikog kneza – upravo one desne ruke kojom je zamahivao mačem na Kulikovom polju – poslan je na bojište kako bi osnažio duh vojnika”, navodi se u priopćenju.

Relikvija, pohranjena u maloj ukrašenoj škrinjici ispod ojačanog stakla, bit će prikazana ruskim borbenim postrojbama duž više od 1000 kilometara duge linije bojišnice, priopćeno je.

Donski, po kojem je nazvana sovjetska tenkovska kolona koju je Crkva financirala u Drugom svjetskom ratu, proglašen je svetim u Ruskoj pravoslavnoj crkvi 1988. godine.

Jačanje domoljublja

Inicijativa osmišljena s ciljem jačanja domoljubnog duha i morala dolazi uoči parlamentarnih izbora krajem ovog mjeseca.

Ruski vojni i crkveni dužnosnici prikazali su otkriće kao sretan pronalazak koji bi mogao pomoći ruskim snagama da pobijede u iscrpljujućem ratu u Ukrajini koji je u petoj godini.

Turneja relikvije dolazi i u trenutku kada ruske snage nastoje preuzeti potpunu kontrolu nad regijom Donjeck u istočnoj Ukrajini te dok diplomatski napori za okončanje rata još nisu donijeli napredak.

Relikvije Donskog nošene su ulicama Moskve prošlog vikenda u velikoj pravoslavnoj litiji. Na ceremoniji kod spomenika iz Drugog svjetskog rata u Donjecku u utorak, Sergej Kirijenko, prvi zamjenik šefa Putinova kabineta, pridružio se vojnim zapovjednicima i čelniku regije kojeg je postavila Moskva u ljubljenju relikvije i križanju dok je svećenik čitao molitvu.

„I našim vojnicima i ljudima koji žive u Donbasu potrebno je ohrabrenje odozgo, Božja pomoć i blagoslov naših svetaca”, rekao je mitropolit donjecki i mariupoljski Vladimir, visoki crkveni dostojanstvenik kojeg je postavila Moskva.

Donbas je šire područje koje obuhvaća Donjeck i susjedni Luhansk, koje Rusija kontrolira gotovo u potpunosti.

Drugdje su zapovjednici prikazivali ostatke Donskog kao dokaz da je Bog na strani Rusije.

Ministarstvo obrane u srijedu je objavilo snimku vojnika u Sverdlovskoj oblasti koji su sudjelovali na crkvenoj službi noseći ikone i pravoslavne zastave, uz intervju sa zapovjednikom koji je rekao da će relikvije pridonijeti pobjedi Rusije.

Kritičari su, međutim, optužili Crkvu da krši vjerski protokol kako bi udovoljila Kremlju. Također su doveli u pitanje zašto su ostaci Donskog, čija je lokacija bila općenito poznata desetljećima, pronađeni i čašćeni tek sada, 38 godina nakon što je proglašen svetim.

„Do pete godine rata, crkveno vodstvo u Moskvi počelo se pitati što bi još moglo učiniti da pokaže svoju podršku onome što Rusija naziva svojom 'specijalnom vojnom operacijom'”, napisao je Aleksandar Zanemonjec, pravoslavni svećenik i povjesničar sa sjedištem izvan Rusije, u bilješci za Carnegiejev centar za Rusiju i Euroaziju, čijeg je ravnatelja Rusija proglasila „stranim agentom”.

„Već je slala svećenike na prve crte bojišnice, uvela obvezne molitve za rusku pobjedu u svakoj crkvi i organizirala prelete zrakoplova s ikonama iznad gradova. Država upletena u rat pokušat će prisiliti sve institucije, uključujući i vjerske, da u njemu sudjeluju.”