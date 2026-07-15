Kosturi dinosaura i fosilni ostaci posljednjih godina na dražbama dosežu milijune dolara, dok mnogi stručnjaci kritiziraju trgovanje znanstveno relevantnim primjercima
Kostur dinosaura prodan za više od 50 milijuna dolara! Za njega se nadmetalo čak sedam ljudi...
Kostur tiranosaura rexa star otprilike 67 milijuna godina prodan je za rekordnih 50,1 milijun dolara na dražbi Sotheby'sa u New Yorku u utorak, priopćila je aukcijska kuća.
Kostur, kome su nadjenuli ime "Gus", prodan je nakon 10-ak minuta nadmetanja između sedam ponuđača. Sotheby's nije objavio ime kupca.
Iskopan u američkoj saveznoj državi Južnoj Dakoti, taj je fosil jedan od najvećih i najcjelovitijih kostura tiranosaura rexa otkrivenih u povijesti, prema Sotheby'su.
Prethodni aukcijski rekord za kostur dinosaura postavio je kostur stegosaura koji je prodan za gotovo 45 milijuna dolara u New Yorku 2024. godine.
Kosturi dinosaura i fosilni ostaci posljednjih godina na dražbama dosežu milijune dolara, dok mnogi stručnjaci kritiziraju trgovanje znanstveno relevantnim primjercima
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