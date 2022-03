Kotromanović o Dačiću i dronu: Rugala se sova sjenici, to je kompleks 'zapadne zemlje'

U vijestima RTL-a gostovao je Ante Kotromanović, bivši ministar obrane. Prokomentirao je rat u Ukrajini, ali i poruke srpskih čelnika.

POGLEDAJTE VIDEO: Američki superavion čuvat će hrvatsko nebo

'Trebali smo komunicirati tek kad završi istraga'

Kotromanović je prokomentirao pad letjelice na Jarunsku bb. Još nije utvrđeno tko je istu poslao, Ukrajinci ili Rusi.

- Trebali smo biti odgovorno suzdržani. Ne komunicirati, pričekati dok završi kompletna istraga. Hrvatska ima najbolje stručnjake, u to sam se uvjerio i sam. Oni mogu saznati sve. Je li dron nosio bombu ili nije. Pogriješili smo u koracima - rekao je Kotromanović.

Glavni tajnik NATO-a danas je poručio kako u letjelici nije bilo eksploziva, a kasnije ga je demantirao hrvatski premijer Andrej Plenković.

- Glavni tajnik NATO-a možda je dobio informaciju staru dva-tri dana pa to danas plasirao. Moramo bolje komunicirati. Činjenica je da NATO i zemlje koje je letjelica ranije preletjela nisu odradile svoj posao - smatra bivši ministar obrane.

'Nisam ni ja znao da će nadlijetati s migovima'

Predsjednik Republike i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga Republike Hrvatske Zoran Milanović u utorak popodne dao je zapovijed načelniku Glavnog stožera Oružanih snaga RH admiralu Robertu Hranju kojom se najstrože zabranjuju preleti vojnih zrakoplova iznad Zagreba i svih drugih gradova u Hrvatskoj.

Međutim, hrvatski i francuski piloti preletjeli su iznad Zagreba u niskom letu oko 17.15 sati, upravo dok je premijer Plenković davao izjavu u Banskim dvorima.

Podsjetimo, u okviru planiranih bilateralnih aktivnosti Hrvatske vojske s francuskom ratnom mornaricom, u utorak je provedena zajednička vježba pilota 191. eskadrile lovačkih aviona Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i francuskih pilota aviona Rafale s nosača zrakoplova “Charles de Gaulle”.

- Ne znam točno što je Milanović mislio s tim, treba pitati njega. Ni ja nisam znao da će nadlijetati s migovima. Nisu svi čitali novine. Možda je dio ljudi bio uznemiren, trebalo je više komunicirati.

'Rusi imaju ozbiljne gubitke'

Kakvu poruku zajedničkom vježbom NATO šalje Hrvatskoj?

- To pokazuje pravo savezništvo. Bolje za saveznike imati SAD, Veliku Britaniju, Francusku..., nego Rusiju. NATO nas je prepoznao kao najvažnije strateškog partnera u regiji. Nas čeka ozbiljna i teška zadaća. Ovo je prilika da se ubrza proces nabavke aviona, da pokažemo da smo organizirani, da oružane snage što prije dobiju sredstva za idućih 20 godina.

Pogoršava se situacija u Mariupolju...

- Podsjeća sve na Vukovar. Azov se bori, ali sve teže. Rusi su uspjeli spojiti Donbas i Mariupolj. Borbe se vode zgrada za zgradu, ulica za ulicu. Unutar Mariupolja su fanatični ratnici, ne popuštaju ni centimetra. Ovisi samo koliko imaju streljiva.

Mijenjaju li Rusi taktiku?

- Ako je istinit podatak da su izgubili osam do devet tisuća vojnika... To, jasno, treba uzeti s rezervom, ali to su ozbiljne brojke. Ako uzmemo da ih ima 200.000, ali da je dio u pričuvi, ostali su bez pet, šest posto ukupnog broja vojnika.

Kijev je u velikim problemima.

- Ono što znamo, Rusi su gore koncentrirali skoro sve svoje najelitnije postrojbe. Elita svih elita. Fokus polako prelazi na Kijev. Visokopreciznim balističkim raketama biraju ciljeve. Nemilosrdno udaraju tenkovskim oružjima, topništvom. Vidjeli smo da cijeli kvartovi nestaju. Pripremaju teren prema Kijevu. Žele ući u grad i prisiliti predsjednika Zelenskog da prihvati ruske zahtjeve. To bi bio poraz i kapitulacija Ukrajine. To se, po meni, neće dogoditi.

'Srbija ima kompleks'

Ukrajina je uvela policijski sat.

- Da spriječe još poginulih civila, ali i da lakše mogu ući u trag saboterima. Možda imaju informaciju da će doći do još bombardiranja. Policijski sat omogućava i lakšu borbu. Kad ne moraju previše misliti vojnici stoje li iza njih civili, odluče se lakše za pravi fajt i borbu.

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić komentirao je dron u Zagrebu. Hrvati nisu ni za dron spremni, a kamoli za dom, rekao je Dačić.

- Rugala se sova sjenici da ima veliku glavu. To je kompleks 'zapadne zemlje'. Pobijedili smo ih u Domovinskom ratu, imamo prekrasnu zemlju, imamo budućnost. Ponizili smo srpsku vojsku u Bosni i Hercegovini. Pobijedili su ih klinci Krstičević, Korade, moja malenkost... Postali smo članica NATO-a i EU. Nogometnim rječnikom, to je 3-0 za nas - rekao je Kotromanović pa podvukao:

- Imali su priliku uništiti hrpu aviona kad ih je bombardirao NATO. Uništili su samo jedan. I sad oni nešto govore...