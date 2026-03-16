Kotromanović: 'Strah me je da ćemo stvoriti Frankensteina'

Prošlo je 17 dana od početka napada SAD-a i Izraela na Iran, a sukob se i dalje nastavlja. Iran u međuvremenu napada susjedne zemlje te kontrolira Hormuški tjesnac, ključni prolaz kojim prolazi oko 20 posto svjetske nafte. Američki predsjednik Donald Trump pokušava formirati međunarodnu koaliciju koja bi osiguravala prolazak brodova kroz taj tjesnac, no Iran je poručio da je pristup zabranjen SAD-u i njegovim saveznicima te da nema pregovora ni razmjene poruka s Washingtonom.

O situaciji je govorio bivši ministar obrane Ante Kotromanović za RTL. Komentirajući Trumpov pritisak na NATO da preuzme veću ulogu u zaštiti Hormuškog tjesnaca, smatra da NATO-u ne prijeti raspad, unatoč oštrim porukama iz Washingtona. Po njegovu mišljenju, SAD vjerojatno neće napustiti Savez jer bi to ozbiljno uzdrmalo transatlantske odnose. Ističe i da su europski čelnici zasad uglavnom odbili Trumpovu inicijativu jer, kako kaže, "nikome se ne da ratovati za nešto što nema jasan cilj ni izlaznu strategiju".

Govoreći o Trumpovim reakcijama na odbijanja, Kotromanović podsjeća da je riječ o političaru koji lako planu, ali se jednako brzo i smiri. Ipak, smatra važnim što su se europski lideri napokon počeli otvorenije izjašnjavati o krizi na Bliskom istoku i vlastitim interesima u toj situaciji.

Kotromanović također ocjenjuje da je Trump u rat ušao bez jasnog plana kako ga završiti. Smatra da SAD i Izrael mogu nanijeti veliku štetu iranskoj infrastrukturi, osobito energetskoj, ali upozorava da to ne znači slom režima.

- Teško je slomiti duh jednog naroda ako se on želi boriti - kaže, dodajući da vojno uništavanje infrastrukture ne rješava politički problem.

Prema njegovu mišljenju, vojska zasad djeluje organizirano i planski, dok političke odluke djeluju nepromišljeno. Strahuje da bi situacija mogla stvoriti još radikalniji iranski režim, opisujući to slikovito kao mogućnost da "stvorimo Frankensteina koji je spreman učiniti sve da zaštiti svoje interese".

Rat bi, procjenjuje, mogao potrajati jer su SAD i Izrael precijenili vlastite mogućnosti i brzinu postizanja ciljeva. Iako Iran, smatra, nema realne šanse za pobjedu, kopnena invazija bila bi gotovo nemoguća i besmislena, pa je ključan problem pronaći izlaznu strategiju iz sukoba.

Na pitanje kakav bi izlaz mogao zadovoljiti sve strane, Kotromanović kaže da bi o tome možda više mogao reći izraelski premijer Benjamin Netanyahu, jer je interes Izraela u ovom sukobu jasan. Za razliku od toga, kaže da mu nije sasvim jasno koji je dugoročni interes SAD-a u pokretanju ovako ozbiljnog sukoba.

Komentirao je i domaću političku raspravu između ministra obrane Ivana Anušića i predsjednika Zorana Milanovića oko objave broja hrvatskih vojnika. Kotromanović tvrdi da ti podaci već desetljećima nisu tajni jer se objavljuju u godišnjim izvješćima i kroz međunarodne organizacije poput OESS-a. Naglašava da Ministarstvo obrane može odlučiti drugačije i klasificirati takve podatke, ali da oni trenutno nisu tajni.

Dotaknuo se i pitanja naoružavanja Srbije, posebno kineskih raketa na srpskim MiG-ovima 29. Smatra da Hrvatska zbog toga ne treba strahovati jer je članica NATO-a i EU-a te razvija vlastite vojne kapacitete. Spomenuo je i hrvatsku nabavu sustava HIMARS i mogućnost nabave projektila Storm Shadow za borbene avione Rafale.

Ipak, upozorava da Srbija kupnjom oružja s različitih strana, od Rusije, Kine, Izraela i zapadnih zemalja, vodi politiku "sjedenja na više stolica". Prema njegovu mišljenju, Hrvatska bi trebala jasno govoriti o takvoj politici unutar europskih institucija, ali izbjegavati javne političke sukobe preko medija. Zaključuje da bi se hrvatski političari trebali ponašati smirenije.