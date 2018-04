Kovač: Nisam za ratifikaciju Konvencije zbog svoje savjesti

Saborski zastupnik HDZ-a i bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač u razgovoru za 24sata kazao je kao je rodna ideologija unutar Istanbulske konvencije nepotrebna i neumjesna, a da on za ratifikaciju nije glasovao jer, kako kaže, nije to mogao uskladiti sa svojom savješću.

- Ja sam odmah rekao da to ne mogu prihvatiti. Predlažem da u hrvatskoj politici, ali i u HDZ-u dopustimo glasovanje po savjesti. Dogodila se diferencijacija ideološkog mišljenja. To je iskorak za HDZ, a budući da je HDZ jedina snaga koja može transformirati hrvatsko društvo, to je iskorak i za političku kulturu u Hrvatskoj. Ponosan sam što sam dao mali doprinos tom iskoraku - kaže Kovač.

Dodao je kako se on zalagao za odgodu ratifikacije kako bi se o njoj još temeljitije raspravilo. O skupu protiv ratifikacije Istanbulske konvencije u Splitu kazao je kako taj prosvjed pokazuje da se rasprava o Konvenciji mogla voditi još temeljitije.

- Bitna je priprema političkih procesa, a ljude ne treba podcjenjivati i njihove strahove treba ozbiljno shvatiti - rekao je.

Kazao je i kako se osobno zalaže za dijalog Katoličke crkve i države te napomenuo da svaki premijer ili premijerka, neovisno je li ateist, agnostik, katolik ili nešto drugo, mora uvažavati Katoličku crkvu u Hrvata jer je on 'utkana u hrvatski identitet'.