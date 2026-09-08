Kovač o sprovodu Mladića: 'Na istoku ništa novo. Europa je zakazala, sve je to kamilica...'

Deseci tisuća ljudi okupili su se u Beogradu na sprovodu Ratka Mladića, ratnog zločinca osuđenog za genocid. Lijes je bio prekriven zastavama Srbije i Republike Srpske, uz njega su bili vojnici, ispaljeni su počasni plotuni, a među uzvanicima su bili i sadašnji i bivši državni dužnosnici. Mladića su okupljeni ispraćali uz povike "Slava heroju", dok je njegov sin poručio da je "spasio svoj narod". Patrijarh Porfirije rekao je da je Mladić "umro za opstanak svoga naroda".

Na sve je za RTL Direkt reagirao bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač, koji smatra da prizori iz Beograda pokazuju kako se Srbija i dalje suočava s potpuno drugačijim pogledom na ratnu prošlost.

- Možemo reći: na istoku ništa novo - rekao je Kovač, dodajući da ga ovakav ispraćaj nije iznenadio.

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Prema njegovim riječima, u Srbiji se na Mladića gleda kroz tzv. vidovdansku etiku, prema kojoj se on smatra čovjekom koji se žrtvovao za srpstvo zapadno od Drine.

- On sebe smatra čovjekom koji je ostvario, sa svojim suradnicima u politici i vojnom sektoru, državnost Srpstva zapadno od Drine. I očito da se to honorira, prihvaća jer nikakvih prosvjeda u Srbiji danas nije bilo - kazao je Kovač.

Posebno kritičan bio je prema reakciji Europske unije.

- Kad je riječ o Europi, to je sve jako mlako, to je kamilica - poručio je Kovač.

Smatra da su u Bruxellesu ovog puta prevagnuli geopolitički interesi, a ne vrijednosti i jasna osuda veličanja ratnog zločinca.

- Ja sam postavio pitanje hoće li prevagnuti geopolitički ili etički standardi. I očito da su prevladali geopolitički standardi, geopolitički interesi - rekao je.

Kovač smatra da u EU-u i dalje postoji uvjerenje da Srbiju treba približiti Europskoj uniji i udaljiti od Rusije, zbog čega se, kako tvrdi, tolerira i politika Aleksandra Vučića.

- Očito još uvijek prevladava uvjerenje u glavnim centrima Europske unije da treba Srbiju pod svaku cijenu privući k sebi i odmaknuti od Rusije - kazao je.

'Vučić je sve orkestrirao'

Kovač smatra da je teško povjerovati da se cijeli događaj odvijao bez znanja i odobrenja srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića.

- Očito je sve orkestrirao, dozvolio da se ovo događa uz državne i vojne počasti - rekao je Kovač.

Dodao je da je Vučić svoju odsutnost sa sprovoda iskoristio kako bi se politički ogradio od samog događaja, dok su na sprovod poslani ministri i drugi dužnosnici.

Kovač je pritom istaknuo da su, bez obzira na europske tvrdnje, u Beogradu viđeni elementi koje je teško opisati kao običan privatni ispraćaj – zastave, vojnici, počasni plotuni i prisutnost državnih dužnosnika.

- Što su onda vojne počasti ako nisu počasni plotuni, zastave, ministri? - zapitao se.

'Mi u Hrvatskoj moramo biti pragmatični'

Kovač smatra da bi Hrvatska iz svega trebala izvući pouku i prestati očekivati da će se drugi uvijek zauzeti za njezine interese.

- Mi u Hrvatskoj moramo biti pragmatični, ne smijemo biti naivni. Nema plakanja, nego uzdaj se u svoje kljuse, budi svjestan situacije i bori se za sebe u ovom svijetu u kojem će biti još grublje - poručio je.

Prema njegovu mišljenju, sve je očitije da se europske države prije svega bore za vlastite interese.

- Svatko se bori za svoj komad kolača. To ćemo morati i mi . zaključio je Kovač.

Kovač o Njemačkoj: 'To je snažan politički potres'

Bivši ministar osvrnuo se i na politička zbivanja u Njemačkoj i uspjeh AfD-a, ocijenivši ga snažnim udarom na etablirane stranke.

- To je jedan rez. Jedan snažan potres kada je riječ o CDU-u pa i kada je riječ o SPD-u - rekao je Kovač.

Upozorio je da bi se političke promjene u Njemačkoj mogle preliti i na ostatak Europe.

- Naravno da je to opasno za cijelu Europu jer znamo da Njemačka, kao središnja država, kao država vodilja u političkom i ekonomskom smislu, da se njezina sudbina vrlo često odražava na većinu drugih zemalja u Europi - rekao je.

Kovač smatra da etablirane stranke moraju početi bolje osluškivati birače.

- Ako se ljudi tamo konačno ne urazume u etabliranim strankama i ne počnu voditi politiku koju građani očekuju i ne počnu emocionalno korespondirati s građanima - zaključio je.