Kovač: Poziva se na Tuđmana, a prije ga je stalno kritizirao

Nakon što je premijer i šef HDZ-a Andrej Plenković u srijedu zatražio od svojih oponenata, koji pretendiraju na njegovo mjesto u stranci, da se izjasne imaju li problem surađivati s nacionalnim manjinama ustvrdivši da ukoliko imaju, onda nemaju nikakve veze s politikom predsjednika Franje Tuđmana, njegov protukandidat Miro Kovač odmah mu je odgovorio. Naglasio je kako je u vrijeme Tuđmanovog vladanja upravo Plenković bio glavni kritičar politike koju je Tuđman tada provodio.

- Ja sam imao privilegije raditi u uredu predsjednika Tuđmana, a gospodin Plenković je u to vrijeme bio u Ministarstvu vanjskih poslova i bio kritičar politike Franje Tuđmana - istaknuo je dodavši kako je začuđen rječnikom kojim se Plenković koristi kada se obraća svojim protukandidatima unutar stranke.

- Čuli smo kako Plenković govori o oponentima, smatram da bi trebalo malo spustiti loptu na zemlju. Mi smo kolege. Mandat predsjednika istječe 17. travnja, imamo redovan postupak izbora, a smatram da bi bilo bolje da se uopće ne kandidira obzirom na stanje u kojem se nalazi HDZ zadnjih godinu, dvije - rekao je.

Što se tiče suradnje s nacionalnim manjinama, Kovač ističe kako on s tim nema problema.

- Podrazumijeva se da imamo suradnju temeljem Ustava, svaka hrvatska vlada. I ja bih kao predsjednik Vlade, naravno, surađivao s nacionalnim manjinama. A to stalno pozivanje na predsjednika Tuđmana, to me podsjeća na čovjeka koji je u kasnim godinama života otkrio vjeru i onda cijelo vrijeme naglašava vjeru. To je pretjerano i nije dobro, a možda je i grižnja savjesti - rekao je Kovač.

Što se tiče situacije u Skupštini, podržava što HDZ-ovi gradski zastupnici nisu podržali GUP.

- Ja bih kao predsjednik stranke dao preporuku da se GUP ne podrži gradskoj organizaciji pa da oni donesu svoju odluku. Drago mi je da su kolege tako postupili, da su se oslobodili i donijeli odluku koja je razumna za zagrebački HDZ - rekao je ne želeći konkretno odgovoriti da li bi on, kao predsjednik stranke i Vlade, prekinuo suradnju sa zagrebačkim gradonačelnikom Milanom Bandićem.

Prozvao je svog šefa Plenkovića zbog toga što stalno ističe kako je on nešto odlučio.

- Opet je govorio danas "ja sam odlučio", "ja sam donio odluku" i u tome je stvar. Neće to više tako biti u HDZ-u. Takav način postupanja neće više biti moguć, mi ćemo poštivati stranačka tijela i odluke donositi temeljem Statuta HDZ-a - istaknuo je naglasivši kako je Plenković, nakon što je sam odlučio prekinuti suradnju s Mostom bez njihovog znanja, onda trebao ići do kraja.

- Trebao je pokazati hrabrost i ići na prijevremene izbore. Uvjeren sam da bi HDZ glatko pobijedio - zaključio je ne želeći više odgovarati na pitanja.