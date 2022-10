Kovačević: Diverzija na most sramota je za ruske snage, to pokazuje slabost ruske vojske

Bivši veleposlanik Republike Hrvatske u Rusiji Božo Kovačević bio je gost Dnevnika N1 i komentirao eksploziju na Krimskom mostu te moguće implikacije tog događaja.

Upitan je li to prekretnica u ratu između Rusije i Ukrajine, kaže da je to teško reći.

- Ako bismo decidirano utvrdili da je to prekretnica, onda bi to značilo da bismo očekivali da Rusija prizna poraz. Meni se čini da dok je Vladimir Putin predsjednik Rusije, ona neće priznati poraz - rekao je Kovačević.

Činjenica da se unatoč svim sigurnosnim mjerama i unatoč najavama Ukrajinaca da će most biti njihova meta diverzija i dogodila, to je sramota za ruske sigurnosne snage, smatra on.

- To pokazuje slabost ruske vojske, to je zapravo još jedan od znakova slabosti i to sasvim sigurno unosi nemir među građanima Rusije i to potkopava autoritet Vladimira Putina - kazao je.

