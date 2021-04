Dragan Kovačević zbog sumnji u mito opet se našao s lisicama u rukama, a kako večeras piše Jutarnji, osim stanova navodno je kao poklone za posao s Janafom od poduzetnika Ivana Širića uzeo i Alfa Romeo Giuliettu za kćer te Lexusa u najam za sina.

Uz Kovačevića uhićeno je još troje ljudi, a kao što smo ranije objavili neslužbeno se doznaje kako istražitelji sumnjaju da je Kovačević za dobivanje poslova u Janafu tražio mito u obliku nekretnina, a koje bi formalno i dalje glasile na tvrtke koje su dobivale poslove od Janafa, a u biti ih je koristio Kovačević i krug ljudi oko njega. Jedan je stan u Zagrebu, u Ban centru, i glasi na Širićevu tvrtku Cefis, drugi je u Splitu. Taj mu je, navodno, “sredila” tvrtka M.G.S. Grupa iz Kraljevice. Ta je tvrtka od Janafa krajem 2019. dobila posao izrade i isporuke tehničkog vatrogasnog vozila.

Neslužbeno doznajemo kako su uhićeni i član uprave M.G.S. Grupe Edo Seifried te Vlado Zorić, bivši šef sektora sigurnosti i zaštite u Janafu.

Jutarnji navodi da su istražitelji u provjeri imovine Kovačevića i njegove obitelji otkrili kod prodavača da auto nije platio on, već Širić.

Dragana Kovačevića večeras su ispitali u Uskoku, a njegov odvjetnik Tomislav Grahovac za N1 je rekao kako je iznio svoju obranu i u cijelosti porekao krivnju.

Grahovac nije htio iznositi detalje slučaja, ali potvrdio je da se radi o kaznenom djelu primanja mita.

- S obzirom na način kako je u pouci o pravima njemu stavljeno to kazneno djelo na teret, on prvenstveno smatra da nije niti mogao počiniti kazneno djelo na taj način i to je objasnio u svojoj obrani. Mogu vam samo reći da je i činjenično i okolnosno objasnio iz kojih razloga on nije počinio to kazneno djelo - rekao je Grahovac.