Vlado Baričević (65) iz Novalje, dane u mirovini provodi na imanju u Gračacu zajedno sa suprugom i svojim ''blagom''. Ima nekoliko koza i ovčica o kojima se brine isključivo iz ljubavi. Kaže, obožava životinje te se jako brzo veže za njih. Upravo ta njegova požrtvovnost prema svojim ljubimcima, spasila je život kozi koja je nakon komplicirane operacije i amputacije noge, na zaprepaštenje svih, nenadano ojarila malenog jarića.

- Imam nekoliko koza i ovaca koje smo iz Novalje odlučili preseliti u Gračac kako bi se o njima mogli brinuti. No, jedna mlada koza se valjda uplašila i pobjegla iz dvorišta. Tražio sam ju nekoliko dana, a kada se vratila, desna noga bila joj je jako ozlijeđena... Ni danas ne znam što joj se dogodilo - kaže nam.

Vlado je s kozom odmah otišao kod dva veterinara u Zadru i Pagu, ali nitko od njih nije joj mogao pomoći. Nakon što su ju pregledali, svi su sugerirali da ju uspava jer je ozljeda preteška te ju nije isplativo operirati.

- To nije dolazilo u obzir! Nisam htio odustati od nje, kao da sam nešto predosjećao - odlučan je bio Vlado.

- Posljednji veterinar kojemu sam se obratio za pomoć bio je Antonio Lokin koji je rekao da ju odmah dovedem u ordinaciju. Bio sam presretan, jer sam joj silno htio pomoći. Znam da je patila, no bila je tako dobra i mirna, kao da je znala da joj želimo dobro. Jako me to ganulo - kaže nam.

'Takva operacija previše je rizična za preživače'

- Inače, takvi zahvati kod preživača su poprilično nezgodni, imaju složen želudac pa ih se rijetko operira u dubokoj anesteziji. No, noga je bila potpuno uništena i morali smo amputirati dio skočnog zgloba. To je izuzetno bolan zahvat koji zahtjeva takvu anesteziju, no ipak smo se odlučili riskirati jer smo vidjeli koliko je gospodinu stalo do te životinje i nismo imali srca odbiti ga - priča dr.med.vet. Antonio Lokin te dodaje da su takvi slučajevi rijetki, jer sama operacija košta više od same koze.

Operacija, koja je trajala tri sata, prošla je odlično, no nitko ni tada nije naslutio da koza u sebi nosi malenog jarića. Kada ju je Vlado doveo na imanje kako bi se oporavila, nakon nekoliko dana ga je dočekalo iznenađenje.

- Smjestio sam ju u toplu sobicu kako bi se oporavila. Kada je malo nadošla od operacije, doveo sam joj nekoliko koza ne bi li se naučile jedna na drugu. Sve je prošlo odlično i ubrzo je pronašla društvo - priča Vlado, ne krijući svoje uzbuđenje.

- I tako ja jedno jutro uđem u prostoriju s kozama, kad ono, imam što i vidjeti! Pored koze ležalo je jedno predivno mlado, potpuno živo i zdravo. Bili su stisnuti u ćošak, a ona je majčinski čuvala svoje maleno jare. Ma znate, ja vam ne mogu opisati tu radost. Odmah sam nazvao veterinara Lokina, a on mi je rekao da je to pravo medicinsko čudo - kaže.

- Bio sam presretan jer je veća šansa da koza nakon svega doživi spontani pobačaj, nego da okoti zdravo i vitalno jare - kaže veterinar. Od tada je prošlo gotovo mjesec dana, a koza i mladunče izvrsno se oporavljaju.

- Sada oboje samostalno trčkaraju. Mama na tri noge, a jare s ostalim kozama. Znao sam da je mogla to sve izdržati, iako je vrlo mlada i ovo joj je prvo jare. Ne mogu opisati koliko sam zahvalan veterinaru što je dao sve od sebe kako bi se oporavila. Ona nam je to vratila na najljepši mogući način - priznaje nam Vlado.