Istra traži izuzeće: Od 82 nova slučaja za sve znamo kontakte

Ako brojke počnu nekontrolirano rasti, onda je on logičan, ali smatram da dok god kontroliramo virus, nije ništa alarmantno, smatra Kozlevac

<p>Načelnik Stožera Civilne zaštite Istarske županije <strong>Dino Kozlevac </strong>potvrdio je da je Istarska županija zatražila od Nacionalnog stožera izuzeće od novih, strožih mjera.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong></p><p>- Istra traži izuzeće za mjere zatvaranja ugostiteljskih objekata i restorana.Ove ostale mjere ne znamo niti kako će izgledati, ima ih dosta. Ono što znamo je da će se ići u zatvaranje tih objekata i zato Istra traži izuzeće zato što se epidemiološkom situacijom u Istri procjenjuje da nema potrebe za tom mjerom, jer nismo registrirali žarišta iz tih objekata. Pogotovo je tako kada govorim o protekloj turističkoj sezoni koju smo odradili. Razumijem potrebu za druge županije jer je situacija s tim objektima bitno drugačija kod drugih -objasnio je Kozlevac.</p><p>Dodaje da treba pooštriti kontrole da ljudi maksimalno poštuju uvjete koji su zadani. Kozlevac kaže da bi bilo idealno da se Istri omogući 8 do 10 dana kako bi se situacija pratila.</p><p>- Možemo uvijek tu mjeru staviti na dnevni red. Mi smo imali veliki ulaz virusa prije mjesec i pol dana u Istru iz drugih županija. Studenti su imali event i tu je virus ušao, posebno na područje centralne Istre. Ljudi su malo zanemarili tu opasnost i bilo je dosta obiteljskih druženja, brale su se masline, bio je organiziran lov te sportske i kulturne manifestacije na kojima su se ljudi družili. Pratimo situaciju i većinom su to obiteljski kontakti, tvrtke..., ali ono što želim naglasiti je da Istra nije izgubila kontrolu nad kretanjem virusa, za razliku od drugih koji kažu da nemaju kontrolu. Od današnjih 82 novooboljela u četvrtak, znamo za svih 82 od kud dolaze - tvrdi Kozlevac.</p><p>Dodaje da se jako puno ljudi radi na rekonstrukciji kontakata i određivanju mjera.</p><p>- Čim mi znamo od kud virusi dolaze i nemamo žarišta, svari su bitno drugačije. Sada se on kreće unutar obitelji, sa radnih mjesta....To mi nije drago i ovim putem apeliramo na ljude da smanje socijalne kontakte na najmanju moguću mjeru. Nije vrijeme za fešte i druženja jer je takvo vrijeme da svatko sebe treba štititi. Od ljudi kojima se određuje samoizolacija mnogi nisu disciplinirani u poštivanju mjera, pa zaraze cijelu obitelj. Oni koji nemaju gdje biti i ne mogu biti samoizolirani, imamo objekt na razini županije koji je besplatan. Ljudi mogu doći i odraditi deset dana samoizolaciju u pristojnim uvjetima. To je puno racionalnije nego da se igramo sa zdravljem jer simptomi su puno žešći. Danas, svih ovih 41 koji su bolnici su sa teškim simptomima - dodao je.</p><p>Kaže da ako se svi uozbilje, neće biti potrebe za lockdownom.</p><p>- Ako brojke počnu nekontrolirano rasti, onda je on logičan, ali smatram da dok god kontroliramo virus, nije ništa alarmantno - rekao je na kraju Kozlevac.</p>