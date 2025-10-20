Krađa u Rijeci! Iz ureda čelnice Ive Rinčić netko je ukrao stvari: 'Jako je narušeno povjerenje...'

Nakon krađe predmeta manje vrijednosti iz ureda gradonačelnice Rijeke Ive Rinčić, dijelu zaposlenika privremeno je ograničen pristup katu na kojem se nalazi ured gradonačelnice, piše Novi list.

Iz Grada Rijeke navode kako ne postoji formalna odluka o zabrani pristupa bilo kojem radnom prostoru u zgradi, ali potvrđuju da se provodi interna provjera okolnosti događaja.

- Zbog nedavnog incidenta, otuđivanja robe manje vrijednosti iz prostora Ureda gradonačelnice, trenutačno provodimo internu provjeru svih okolnosti. Podnesena je prijava Etičkom povjereniku zbog sumnje na nepoštovanje Etičkog kodeksa. Do okončanja postupka, užem krugu djelatnika koji su u vrijeme incidenta boravili u Uredu gradonačelnice privremeno je naloženo da u te prostorije mogu ulaziti uz prethodnu najavu ili po pozivu, radi obavljanja redovnih radnih zadataka - stoji u odgovoru Grada.

U gradskoj upravi navode da je, unatoč manjoj materijalnoj šteti, incident narušio međusobno povjerenje. Po dovršetku postupka pred Etičkim povjerenikom, Grad će, kako ističu, donijeti daljnje odluke i poduzeti potrebne korake.