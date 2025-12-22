Krađa u Šibeniku: Žena (85) ukrala novčanik muškarcu dok je kupovao karte za autobus!

Tko bi posumnjao u 85-godišnju baku? A upravo je ona, prema tvrdnjama PU šibensko-kninske, stajala iza krađe na šibenskom autobusnom kolodvoru.

Policijski službenici Policijske postaje Šibenik proveli su kriminalističko istraživanje nad 85-godišnjakinjom koju sumnjiče da je u petak, 19. prosinca, u poslijepodnevnim satima u Šibeniku, iskoristila nepažnju 48-godišnjeg muškarca i s prodajnog pulta za autobusne karte uzela njegov novčanik.

U novčaniku su se nalazili novac, bankovne kartice i osobni dokumenti, a krađa se dogodila u ulici Ante Starčevića. Nakon što je slučaj prijavljen, policija je provela kriminalističko istraživanje te utvrdila osnovanu sumnju da je žena počinila kazneno djelo krađe.

Protiv 85-godišnjakinje bit će podnesena kaznena prijava redovnim putem.