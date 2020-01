Kraj ambasade SAD-a pale su rakete, u Keniji napad na bazu

Militanti su ubili tri Amerikanca u napadu na vojnu bazu Manda Bay Airfield u Keniji, koju koriste američke snage.

Napad je prije zore izveo al-Shabab, grupa povezana s Al-Kaidom. Osim tri poginula Amerikanca, još je dvoje ozlijeđeno, ali su stabilno.

- U suradnji s našim kenijskim partnerima zračna baza je očišćena i trenutačno radimo na osiguravanju cijelog kompleksa - rekli su iz američkog zapovjedništva u Africi, piše NBCNews.

Više medija objavilo je i kako je više raketa palo u 'zelenu zonu' u Bagdadu.

- Barem dvije rakete udarile su kraj američke ambasade u Bagdadu - jedan od svjedoka rekao je za AFP.

RT.com piše kako je sveukupno palo šest raketa, tri u 'zelenu zonu' nedaleko američke ambasade, a tri u obližnji okrug Jadariya. Pišu i kako u napadu nitko nije ozlijeđen.

Rakete su pale nedugo nakon što je irački parlament izrazio podršku naredbi da se iz zemlje povuku sve američke trupe i njihovi saveznici kako bi se prekinulo prisustvo bilo kojih stranih snaga na području Iraka.

Mediji u Iraku izvještavaju kako je barem jedna obitelj ozlijeđena u napadu.

Nakon napada Donald Trump zaprijetio je neproporcionalnim odgovorom ako Iran našteti bilo kojem Amerikancu ili američkoj meti.

These Media Posts will serve as notification to the United States Congress that should Iran strike any U.S. person or target, the United States will quickly & fully strike back, & perhaps in a disproportionate manner. Such legal notice is not required, but is given nevertheless!