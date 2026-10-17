KRAJ AUTOPRIJEVOZA SINJ? Otvara se stečaj, Bulj: 'Trebalo ga je davno ukinuti...'

​Nad tvrtkom Autoprijevoz Sinj otvara se stečaj zbog nepodmirenih obveza prema vjerovnicima, o čemu je rješenje donio splitski Trgovački sud, a sinjski gradonačelnik Miro Bulj kaže kako Sinjani ne trebaju strahovati jer se u gradu pojavilo nekoliko prijevoznika. Sinjski gradonačelnik godinama je kritizirao privatizaciju Autoprijevoza Sinj i vodstvo makarskog Prometa, posebno vlasnika tvrtke Matu Jujnovića.

Optuživao ih je za loše održavanje autobusa, nesiguran prijevoz putnika, posebno školske djece, te način upravljanja sinjskim autobusnim kolodvorom. Jujnović je zbog takvih izjava tužio Bulja za povredu časti, ugleda i dostojanstva. Također, Autoprijevoz Sinj je svojevremeno vodio dugotrajne sudske postupke oko potraživanja milijunskih iznosa s gradom Sinjem.

- Ono što je bilo dozvoljeno Mati Jujnoviću nije bilo nikome. Bio je apsolutni monopolist koji je dizao velike novce od grada Sinja po pitanju prijevoza učenika. Što se mene tiče trebalo ga je davno ukinuti - komentirao je stečaj tvrtke sinjski gradonačelnik Miro Bulj.

- Njegovi autobusi su upadali u provaliju zbog neispravnih kočnica. Na sve sam to upozoravao i govorio. Svi su bili upoznati s tom situacijom. Umjesto da kao strateški partner napravio sve da se Autoprijevoz konsolidira i rekonstruira, da uloži tadašnjih 15 milijuna kuna i u tri godine kupi nove autobuse, to nije napravio - ističe.

Umjesto toga tvrku je, kaže, uništio jer je dobit prebacivao na Promet Makarska. Prilikom potpisivanja ugovora bio je dužan u državnu blagajnu staviti 17,9 milijuna kuna jamstva da će ispoštivati ugovor koji nikada nije ispoštivan, pa Bulj najavljuje da će zatražiti ta sredstrava koja je nalaze u trezoru Ministarstva financija.

- On je očito imao pomoć svih razina vlasti jer to nije mogao sam napraviti. Nažalost država tako funkcionira - rekao je Bulj dodavši da je ta tvrtka primjer kriminalne privatizacije u Hrvatskoj.

Prema financijskom izvještaju Fine uz prijedlog za otvaranje stečajnog postupka navedeno je da tvrtka ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u neprekinutom razdoblju od 120 dana u ukupnom iznosu od 28.700,46 eura. Kad je riječ o voznom parku navedena su 43 autobusa čija je vrijednost 0, većinom su stariji od četrdeset godina, a najstariji je iz 1977. godine,

​Ta je tvrtka, prema podacima iz medija, već dulje u problemima zbog čega su stvarni prijevoz putnika kao i zaposlenici prebačeni na sestrinsku tvrtku Promet Sinj d.o.o.

Mate Jujnović nije želio komentirati pokretanje stečaja nad Autoprijevozom Sinj.