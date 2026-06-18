KRAJ RATA! Donald Trump potpisao sporazum s Iranom

Američki dužnosnik: Trump potpisao sporazum s Iranom

Donald Trump potpisao je u srijedu sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, rekao je američki dužnosnik za AFP, nakon što je Axios izvijestio da se potpisivanje dogodilo tijekom večere s Emmanuelom Macronom.

"Mogu potvrditi potpisivanje", rekao je dužnosnik upitan o izvješćima da je američki predsjednik osobno potpisao sporazum tijekom večere s francuskim predsjednikom u Versaillesu nakon samita G7.

Tekst sporazuma, memoranduma o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana, službeno su potpisali predsjednici obiju strana, izvijestili su iranski državni mediji rano u četvrtak, pozivajući se na glasnogovornika ministarstva vanjskih poslova Esmaila Baghaeija, a prenio je Reuters.