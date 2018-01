Kraj trakavice: Negirali dug za Arenu, a sad će ga ipak platiti

Iz Ingre su nam potvrdili da su dobili dopis iz Zagrebačkog Holdinga i grada Zagreba kojim se priznaje 25 milijuna kuna duga.

Radi se o dugu od 17,5 milijuna kuna i kamatama koje su povučene s računa depozita. Taj dug će očito biti plaćen. Iz Ingre nam kažu da je time potvrđeno da dug postoji, za razliku od tvrdnji koje je danas iznio Milan Bandić rekavši da su svi dugovi već plaćeni. Čini se kako je ovim dopisom konačno okončana trakavica te da je održavanje rukometnog prvenstva u Areni riješena stvar.

Priopćenje Ingre prenosimo u cijelosti:

"Rukometno prvenstvo u Areni Zagreb je neupitno. Lanište odnosno INGRA i Zagrebački holding će, kao i svaki put do sada, osigurati posjetiteljima Arene Zagreb nezaboravan doživljaj.

Obveza s naslova depozita u iznosu od 3,3 milijuna eura nije podmirena.

INGRI je u interesu da je Arena Zagreb otvorena i da se u njoj događaju razni programi (sportski, glazbeni, konferencije itd.).

Smatramo da se obveze prema Laništu trebaju pravovremeno izvršavati, a ne da se guraju ispod tepiha, što se sustavno čini godinama.

Gradonačelnik g. Bandić spominje postojeći depozit od 6,5 milijuna eura. Taj dio je apsolutno točan, međutim prešućen je drugi dio.

Ugovorna odredba Ugovora o zakupu čl. 21. tč. 3. vrlo je precizna: „Do dana konačnog dovršenja, Zakupnik će dati Zakupodavcu depozit u iznosu koji odgovara 12-mjesečnoj Zakupnini, uvećanoj za iznos pripadajućeg PDV-a. (…) Ukoliko u bilo kojem trenutku Zakupnik ne učini bilo koje dužno plaćanje, Zakupodavac će iskoristiti sredstva iz depozita. (…) Zakupnik će vratiti u prvobitno stanje depozit do njegovog punog iznosa u roku od 2 tjedna.“

U lipnju 2009. godine uplaćen je depozit od strane Zagrebačkog holdinga u iznosu jednogodišnje zakupnine od 8,8 milijuna EUR, no uslijed neplaćanje ugovorne rate zakupa, iskorištena su sredstva iz depozita u iznosu od 2,3 milijuna eura. Sukladno Ugovoru u zakupu, depozit je morao biti dopunjen u roku od 15 dana. Nažalost, depozit nikada nije nadopunjen.

Nesporno je i van svake sumnje da Lanište već 8 godina traži nadopunjavanje depozita. Uslijed povećanja stope PDV-a i indeksacije, potraživanje na ime nadopunjavanja depozita naraslo je na 3,3 milijuna eura odnosno približno 25 milijuna kuna (što ne uključuje ugovorene zatezne kamate).

Žao nam je što je gradonačelnik g. Bandić prešutio tu nespornu činjenicu. Pozdravljamo izjavu Gradonačelnika da će sve ugovorne obveze poštivati i nadamo se da će se od sutra okrenuti nova stranica, iako žalimo što se u današnjem priopćenju Grada također navode netočnosti. Navod da Lanište do sada nije tražilo nadopunu depozita je u najmanju ruku neozbiljan i možemo ga demantirati prezentacijom brojnih dopisa, zamolbi i poziva. Prema informacijama koje smo maloprije dobili, Zagrebački holding je spreman podmiriti dugovanje s naslova depozita u iznosu od 25 milijuna kuna.

Gospodin Igor Oppenheim se ne osjeća pozvanim da bilo kome brani ulaz u Arenu Zagreb, a najmanje gradonačelniku g. Bandiću. Zadatak Laništa odnosno Ingre je osigurati tehničku i sigurnosnu pripremu dvorane u svakom trenutku, što kontinuirano i čini. Arena Zagreb je u svakom trenutku spremna za prihvat sportaša i navijača.

INGRA snažno podržava našu rukometnu reprezentaciju i želi našim Kaubojima puno uspjeha. Nadamo se, sve do finala u našoj Areni!", priopćili su iz Ingre.

Bandić Oppenheima zamolio da 'ne prijeti praznom puškom'

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je u četvrtak građanima da kupuju karte za rukomet, jer idemo na finale Europskog rukometnog prvenstva u Arenu Zagreb, naglasivši da su svi računi iz Grada i Zagrebačkog holdinga prema Ingri podmireni.

"Grad Zagreb i Holding nikome nisu ostali dužni, pa nisu dužni ni Ingri", istaknuo je Bandić.

Poručio je da bilo koji ultimatum ili prijetnja s bilo koje strane ili dopisivanje putem medija ili komunikacija preko medija samo šteti Gradu Zagrebu i hrvatskoj Vladi i Ingri i Laništu te je zamolio Oppenheima da to ne čini i da više ne prijeti "praznom puškom".

Zagrebački gradonačelnik je također rekao kako ne razumije čemu sve ovo, budući da se predsjednik Uprave Ingre Oppenheim obraća naciji kao da nas je netko napao; "pišu se priopćenja, od ničega se radi deva, od muhe se radi slon, što je strašno", ocijenio je.

Bandić je istaknuo da je dio Arene gradski jer plaćaju uredno i servisiraju obaveze, jer bez toga ne bi bilo Arene.

Zagrebačkog gradonačelnika novinari su danas pitali o kakvim dugovima govori Oppenheim, s obzirom da su i iz Vlade rekli da su svi računi podmireni. Bandić je odgovorio protupitanjem novinarima - što misli da je 'Grad bedast na čelu s gradonačelnikom, da bi prihvatili rizik ne plaćanja Laništu i raskida ugovora i da potrošimo 114 milijuna eura. Pa nema šanse, mi svoje obaveze izvršavamo i izvršavat ćemo ubuduće', zaključio je.

A zašto se to radi uoči velikih sportskih događaja, to pitajte one koji to rade i u čijem je to interesu, poručio je Bandić.

Rekao je kako se unosi nemir među naše rukometaše koji imaju priliku sada doći u finale.

"Umjesto da se veselimo da ćemo u gradu Zagrebu i gradovima ubrati nešto novaca tih 16-17 dana praznika sporta u Hrvatskoj i da se veselimo i navijamo toj sinergiji sportskih uspjeha Hrvatske kao sportske nacije, mi radimo cirkus, da bi radili promidžbu firme, da bi prelijevali iz šupljeg u prazno, da bi prijetili praznom puškom. Nema tvrtke Laništa bez Grada i države, a ni Grada ni države bez tvrtke Lanište; mi smo spojeni zakonom spojenih posuda", rekao je Bandić.