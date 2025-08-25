Kraj za Wagnerovu vojsku u Africi: Stiže nova postrojba s elitnim vojnicima ruske vojske

Ruska paravojna skupina Wagner, osim po vojnom angažmanu u ratu u Ukrajini, poznata je i po oružanim sukobima diljem Afrike. Uz to, suočili su se s višestrukim optužbama za kršenje ljudskih prava.

Prema pisanju CNN-a, Wagner će zamijeniti druga ruska paravojna formacija. Njezin nasljednik, tvrde stručnjaci, jest Afrički korpus, koji se nalazi pod izravnom kontrolom Kremlja.

Većina časnika iz Afričkog korpusa potječe iz redova bivših Wagnerovih pripadnika, ali i elitnih zapovjednika ruske vojske. Ovim pristupom Moskva želi zadržati operativne sposobnosti Wagnera, ali pod formalnom državnom kapom radi smanjenja reputacijskih i pravnih rizika.

Stručnjaci ističu da je reputacija Wagnera narušena nakon pobune i smrti Prigožina, zbog čega Kremlj nastoji reorganizirati vanjske vojne operacije pod državnim nadzorom.

Time se otvara mogućnost za veću međunarodnu legitimnost, uz manji rizik od optužbi za povrede ljudskih prava.

Ipak, prijelaz je izazovan. U Maliju su odmah po najavi povlačenja Wagnera i uspostave Afričkog korpusa, ruske snage pretrpjele teške gubitke, u zasjedi su stradali deseci vojnika.



Stručnjaci upozoravaju da, iako je redizajn vojne strukture za Kremlj koristan u strateškom smislu, to ne jamči poboljšanje situacije u Africi.