Obavijesti

News

Komentari 0
OGLASILA SE POLICIJA

Krala u trgovini, nasrnula na zaštitara pa napala dijete igrača Hajduka: Stigla kaznena prijava

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Krala u trgovini, nasrnula na zaštitara pa napala dijete igrača Hajduka: Stigla kaznena prijava
Foto: ILUSTRACIJA - Ivo Cagalj/PIXSELL

Obratio joj se zaštitar i tražio da otvori torbu, što je ista odbila i napala je zaštitara tako da ga je udarila rukom u predjelu lica i napustila trgovinu...

Policijski službenici Druge policijske postaje Split dovršili su kriminalističko istraživanje nad 22-godišnjakinjom za koju je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da je 24. rujna 2025. godine na području Splita počinila dva kaznena djela- razbojnička krađa i povreda djetetovih prava, stoji na stranicama Policijske uprave splitsko-dalmatinske.

Kriminalističkim istraživanjem nad 22-godišnjakinjom utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je oko 19,30 sati ušla u trgovinu na Poljičkoj cesti i s polica u torbu stavila dva proizvoda koje je htjela uzeti, a da ne plati račun, ali kada se tijekom izlaska iz trgovine aktivirao sigurnosni alarm, obratio joj se zaštitar i tražio da otvori torbu, što je ista odbila i napala je zaštitara tako da ga je udarila rukom u predjelu lica i napustila trgovinu. 

MAKLJAŽA U KAFIĆU Dvoje pijanih muškaraca potuklo se u Dubravi: Jedan je teže, a drugi lakše ozlijeđen
Dvoje pijanih muškaraca potuklo se u Dubravi: Jedan je teže, a drugi lakše ozlijeđen

Nakon počinjenog kaznenog djela oko 19,40 sati na križanju Kaštelanove i Gupčeve ulice prilikom prelaska pješačkom prijelaza bez ikakvog razloga i povoda jako rukom je dijete počupala za kosu svezanu u rep, uslijed čega je dijete palo na pod i ozlijedilo se.

Riječ je o djetetu jednog Hajdukovog prvotimca.

BIO JE SAM U AUTU Gradonačelnik Leš 'pokosio' čunjeve na A3: 'Dolazio je na sjednicu Županijske skupštine'
Gradonačelnik Leš 'pokosio' čunjeve na A3: 'Dolazio je na sjednicu Županijske skupštine'

- Uz kaznenu prijavu 22-godišnjakinja je jučer predana pritvorskom nadzorniku - pišu iz policije.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago
BLAGO NDH

Veliki popis ustaškog zlata: 13 sanduka su iznijeli iz Zagreba. Evo gdje su zakopali blago

NOVI EXPRESS Detaljna prosudba postojane legendu o količinama i vrijednosti blaga, što su ga Pavelić i ustaše, odnijeli tijekom kaotičnog i bezgavog bijega od partizana u svibnju 1945.
Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo
RONIOCI IZVLAČILI TIJELA

Užas kod Senja: Auto izletio u more, četvero ljudi poginulo

Do nesreće je došlo oko 16.30 sati u naselju Bunica. Angažirani su ronioci HGSS-a, a iz mora su izvučena dva ženska i dva muška tijela.
U Zagrebu unajmili auto pa kod Senja sletjeli u more. Poginule su dvije žene i dva muškarca...
STRAŠNA PROMETNA NESREĆA

U Zagrebu unajmili auto pa kod Senja sletjeli u more. Poginule su dvije žene i dva muškarca...

Na mjesto nesreće upućene su sve nadležne službe, uključujući ronioca Hrvatske gorske službe spašavanja iz Gospića

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025