Krali im gorivo, prevrnuli su se kamionom, no ugasili su požar

Dragi prijatelji, nakon naporne i dramatične noći koja je na trenutke poprimala razmjere katastrofe, možemo reći da se stanje poboljšava, pogotovo svitanjem i polijetanjem naših nebeskih čuvara. Ovim putem zahvaljujemo se svim ljudima koji su nam na bilo koji način pomogli, a pogotovo mještanima naših Bilica koji su i ove noći pokazali da kad je biličko srce jedinstveno, ni prirodna katastrofa mu ne može ništa.

Napisali su to vatrogasci DVD-a Bilice čiji su članovi cijelu noć proveli na požarištu. Njih 11 s dva vozila branili su kuće, ceste, šume i ograde. Iako im ljudi čestitaju i zovu ih zato junacima, oni na to odmahuju rukom i kažu kako im je to sveta dužnost koju dijele s braćom. Iako su se dobro pripremili za ovu vatrogasnu sezonu, u medijima su završili zbog priča iz crne kronike.

Prvo su im provalili u rezervoar kamiona iz iz njega ukrali gorivo. Zlikovci su potom u njega ulili vodu.

- Zamolio bi ove što nam kradu gorivo iz kamiona da nam makar ne ulijevaju vodu u rezervoar jer su nas s tim dovoljno oštetili te nam ne moraju stvarati dodatnu štetu - napisali su vatrogasci drugog srpnja. Nažalost samo tri dana poslije momci su sletjeli kamionom s ceste dok su jurili na intervenciju u Vrpolju.

- Obzirom da su naši članovi naš najvrjedniji resurs, najvažnije nam je bilo čuti da su Edi i Franko dobro, a što se tiče našeg kamiona Helmuta, unatoč ovom udarcu našim ambicijama, planovima, pa i mogućnostima, naš DVD ide dalje, a ovo za nas samo znači da će naša Tamara biti korištena više nego što smo planirali - napisali su vatrogasci.

Ubrzo su im se javile kolege iz DVD-a Dalmacija Dugi Rat i poklonili im svoje vozilo. Vozilo je na 'krštenju' dobilo ime Jure po kolegi iz DVD-a koji je sudjelovao u darivanju.

