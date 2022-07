Krali skupa vina u Španjolskoj, pali na hrvatskoj granici: Rekli da nisu krivi, čekaju izručenje

Španjolska policija nastavlja tražiti 45 ukradenih boca vina vrijednih 1,6 milijuna eura no zasad nema informacija da bi se one mogle nalaziti u Hrvatskoj gdje su uhićene osumnjičene osobe, rekla je u četvrtak španjolska policija odgovarajući na upit 24sata.

Constantin Gabriel Dumitru (47) i Priscila Lara Guevara (29) uhićeni su u ponedjeljak u Hrvatskoj pod sumnjom da su u listopadu 2021. godine ukrali skupocjeno vino iz podruma hotela u španjolskom gradu Caceresu.

Zaustavljeni su na hrvatskoj granici kada su automobilom ušli iz Crne Gore, pa sada pritvoreni čekaju izručenje Španjolskoj temeljem europskog uhidbenog naloga.

Dežurni sudac istrage Županijskog suda u Dubrovnika potvrdio je za Dubrovački vjesnik kako se u ekstradicijskom pritvoru dubrovačkog zatvora nalaze državljanka Meksika i državljanin Nizozemske koji su prilikom pokušaja ulaska u Hrvatsku iz smjera Crne Gore na granici uhićeni. Izjavili su kako se ne osjećaju krivima i suglasili se s izručenjem.

Spektakularna krađa skupog vina

Španjolska policija je mjesecima tragala za njima uvjerena da su planski i precizno ukrali luksuzno vino iz skupog hotela na zapadu Španjolske.

Meksička državljanka Priscila je prije devet mjeseci ušla u mali hotel u Caceresu te na recepciji unajmila osobu prijavivši se s lažnom švicarskom putovnicom na ime Mirka Golubic, tvrdi policija. U restoranu hotela, koji ima dvije Michelinove zvjezdice, rezervirala je mjesto za večeru za sebe i svog partnera Constantina.

Nakon večere su, na poziv domaćina, oboje otišli u razgledanje vinskog podruma. Hotel Atrio je, naime, običavao svojim gostima pokazati podrum u kojem je najskuplje vino bila boca Chateau d’Yquem iz 1806. godine procijenjena na 310.000 eura.

Priscila i Constantin su nakon obilaska podruma otišli u sobu, a zatim je ona u 1.30 sati u noći zamolila recepcionara da joj pripremi nešto za jelo jer je restoran bio zatvoren.

Dok je on pripremao salatu u kuhinji, ostavivši kamere na recepciji bez nadzora, Constantin je sišao iz sobe i pokupio ključ pa u razdoblju između 10 i 15 minuta iznio 45 boca vina. Odnio ih je u tri ruksaka, a boce su u njima bile obložene hotelskim ručnicima da se ne bi razbile i proizvele buku.

U 5.30 sati par se odjavio iz hotela i mirno išetao u noć. Osoblje hotela je tek oko 12 sati ujutro primijetilo nestanak 38 boca Romanee Conti i 7 boca Chateau d’Yquem.

Policija je pregledavajući kamere vidjela muškarca i ženu lica prekrivenih maskama za zaštitu od koronavirusa no tek ih je tri mjeseca kasnije uspjela identificirati.

Primijetili su ih kad su iz Slovenije ušli u Hrvatsku

- Osumnjičene osobe zovu se Constantin Gabriel Dumitru i Priscila Lara Guevara – rekla je španjolska policija za 24sata u četvrtak, dan nakon što su se u medijima pojavila dva različita imena muškarca.

Policija je u srijedu na konferenciji za medije u gradu Caceresu, gdje živi 96.000 ljudi, rekla da za Constantinom već traga zbog dva slična slučaja krađi u 300 kilometara udaljenom Madridu.

Par je živio u Madridu no često je putovao automobilima, unajmljenim navodno lažnim dokumentima. Iz Španjolske su izlazili cestama, a ne avionom pa nisu bili registrirani na granici.

- Primijećeni su (prvi put) kada su 11. srpnja ušli u Hrvatsku iz Slovenije – kaže španjolska policija. Iz Hrvatske su zatim otišli u Crnu Goru pa opet ušli u Hrvatsku u ponedjeljak 18. srpnja. Tada su uhićeni na granici.

-Taj isti dan je španjolska policija obavijestila hrvatsku policiju o izdavanju europskog uhidbenog naloga – kaže policija u Madridu.

Constantin i Priscila su se nalazili u automobilu s njemačkom registracijom te su rekli da u Hrvatsku idu turistički.

- Nisu imali hrvatske dokumente, niti prave niti lažne – kaže španjolska policija.

Nisu našli boce

Kod njih nisu pronađene boce s vinom, pa je zasad nepoznato gdje se nalaze. Španjolski istražitelji pokušavaju otkriti jesu li boce prodane i kome.

- Nemamo saznanja da se potencijalni kupac, ili eventualni suradnik osumnjičenih, nalazi u Hrvatskoj, Crnoj Gori ili Sloveniji – odgovorila je policija u Madridu.

Osumnjičeni su također boravili u Rumunjskoj te još nekim europskim zemljama nakon što je prijavljen nestanak boca u Caceresu.

- On (Constantin) je u siječnju otputovao u Rumunjsku kako bi obnovio svoju rumunjsku putovnicu. Bio je to kratki boravak od samo nekoliko dana. Drugo putovanje je također bilo u siječnju i to u Španjolsku zbog smrti člana obitelji - rekla je policija temeljem informacija prikupljenih u suradnji s drugim europskim policijama.

Lokalni medij Portal de tu Ciudad Caceres je dan ranije izvijestio da je Constantinu bila preminula jedna od kćeri, no policija nije htjela komentirati tu informaciju.

Osumnjičeni par je također boravio u Francuskoj, Belgiji, Nizozemskoj i Njemačkoj. Sve navedene zemlje osim Hrvatske, Crne Gore i Rumunjske nalaze se u zoni Schengena, prostora gdje se ne pregledavaju dokumenti na granicama.

