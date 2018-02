'Kralj piva' je umirao, a mlada žena nije nazvala hitnu pomoć

Istraga protiv Meharit Kifle (35) trajala je sedam godina. Istraživali su ju policija i državno odvjetništvo i tek sada je podignuta optužnica.

Udovicu frankfurtskog 'kralja piva" Brune H. Schuberta (90) tereta za pokušaj ubojstva tako što nije pružila potrebnu pomoć. Podizanje optužnice uspjelo je tek iz petog pokušaja.

Schubert je 16. listopada 2010. godine umirao u svojoj vili. Već duže vrijeme nije mogao govoriti i ležao je u krevetu.

Udovica je pozvala Michela Mohna, suprugovog omiljenog liječnika. On je tada bio na odmoru u Francuskoj, ali je odjurio u Frankfurt. Utvrdio je da Schubert umire no budući da nije imao nikakve bolove zaključio je da Schubert ne treba u bolnicu nego da ostane kod kuće i po svojoj želji tamo i umre.

Idući dan Schubert je umro, tjedan dana prije 91. rođendana. Prema istražiteljima i tužiteljima udovica je morala, kao njegova legalna zastupnica, iz svoje dužnosti inzistirati da njezinog muža odmah odvezu u bolnicu.

Liječnik je u međuvremenu umro, a Meharit živi u Etiopiji i tamo vodi kamenolom. Navodno je najavila da će doći u Frankfurt ako protiv nje pokrenu proces.

Foto: /DPA/PIXSELL

Snimala supruga na samrti

Meharit Kifle je snimala posljednje sate života svog supruga.

- Mnogi su me uvrijedili nazvavši me ubojicom, koja se željela riješiti svog muža kako bi naslijedila milijune. No, to nije istina. Ovom snimkom željela sam pokazati koliko sam voljela Brunu pa i u onim najgorim vremenima. Uvjerena sam da bi se Bruno složio sa svim mojim odlukama pa tako i objavom snimke. Suprug mi je rekao kako ću svima morati dokazivati neke stvari kada on umre. Stoga smo zajedno kupili kameru i diktafon. Bruno je potajno znao snimati neke važne razgovore koje je vodio s drugim ljudima - rekla je Meharit prije nekoliko godina.

Mladu ženu mnogi su optužili, a među njima i Brunin sin Hanns Peter Nerger, da je ubila supruga. Spominjalo se da mu je namjerno dala krive lijekove i da je preminuo od dehidracije jer ga je zanemarivala.