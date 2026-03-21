Kraljica Letizia kod Pape došla u bijelom. Još samo šest žena to smije učiniti. Evo koje su...
Španjolska kraljica Letizia nije prekinula tradiciju kada je u petak, 20. ožujka, u Vatikanu odjenula bijelu haljinu na audijenciji kod pape Lava XIV., piše AOL. Jedna je od par žena u svijetu kojima je to dopušteno.
Rijetka vatikanska privilegija omogućuje skupini katoličkih žena iz kraljevske obitelji da nose bijelu odjeću tijekom papinskih posjeta umjesto tradicionalne crne. Samo sedam žena na svijetu ima "privilegiju bijele": kraljica Letizia i kraljica Sofija od Španjolske; kraljica Mathilde i kraljica Paola od Belgije; velika vojvotkinja Marija Terezija i velika vojvotkinja Stephanie od Luksemburga; te princeza Charlene od Monaka.
Tradicionalno se očekuje da žene nose formalnu crnu odjeću i čipkasti ili svileni veo preko glave i ramena tijekom audijencija kod pape, što označava skromnost i poniznost. Druga dama Usha Vance nosila je tradicionalnu odjeću tijekom inauguracijske mise pape Lava u svibnju, kao i prva dama Melania Trump tijekom posjeta Vatikanu 2017. godine, tijekom prvog mandata predsjednika Donalda Trumpa.
Žene kojima je dana privilegija nošenja bijele odjeće pred papom neće uvijek odabrati da to učine: princeza Charlene odlučila se za crno tijekom inauguracijske mise pape Franje 2013. godine. Postoji i određeni prostor za fleksibilnost. Kraljica Letizia, na primjer, odlučila je ne nositi tradicionalnu mantillu preko glave tijekom svog posljednjeg posjeta Vatikanu.
Kraljica Letizia i njezin suprug, kralj Felipe od Španjolske, sastali su se u petak s papom Lavom XIV. uoči posjeta bazilici Svete Marije Velike u Rimu, gdje je kralj formalno preuzeo titulu protokanonika Kaptola Liberijske bazilike, drevnu privilegiju s dugogodišnjim vezama sa španjolskom monarhijom.
Španjolski kraljevski par primljen je u privatnu audijenciju u Apostolskoj palači, prema izvješću Tiskovnog ureda Svete Stolice , a sastali su se i s kardinalom državnim tajnikom Pietrom Parolinom i nadbiskupom Paulom Richardom Gallagherom, tajnikom za odnose s državama i međunarodnim organizacijama.
- Tijekom srdačnih razgovora koji su se održali u Državnom tajništvu, izražena je zahvalnost za dobre odnose između Svete Stolice i Španjolske, koji će dosegnuti značajnu prekretnicu u nadolazećem apostolskom putovanju Svetog Oca - priopćila je Sveta Stolica u petak, 20. ožujka, osvrćući se na planirani šestodnevni posjet pape Lava Španjolskoj u lipnju.
- U tom kontekstu, spomenuti su brojna aktualna pitanja koja se tiču situacije u zemlji i poslanja Crkve u društvu. Na kraju, pozornost je usmjerena na neke teme regionalne i međunarodne prirode, ističući važnost stalne predanosti potpori miru i jačanju načela i vrijednosti koje podupiru međunarodni suživot - dodaju.
