Kraus: Revizija Jasenovca nije ništa novo. Počelo je 90-ih

Predstavnik židovske općine u Zagrebu, Ognjen Kraus bio je gost N1 Studija Uživo. Na pitanje je li iznenađen da se u 2025. na ovaj način razgovara o Jasenovcu, odgovara niječno.

- Ovakve stvari se valjaju godinama. Spomenuo bih početak - prvu komisiju o Jasenovcu koja je osnovana 90-ih na čelu s budućim sucem Ustavnog suda Vukojevićem. Tada se broj židovskih žrtava Jasenovca brojao u nekoliko stotina. Moramo se prisjetiti i male Floramy i takvih stvari. Situacija se normalizirala da bi se prije 10-ak godina ponovno počele dizati glave i rehabilitirati ND - govori Kraus pa podsjeća da je NDH osnovana 10. 4. 1941., a već nekoliko tjedana kasnije uspostavljeni su rasni zakoni.

- Prve deportacije bile su već 13.10. i to iz Karlovca. Kada se spominje Jasenovac, koji je bio tek jedan od najmanje 50 logora diljem teritorija NDH, u tom periodu je stradalo 80 posto židovske populacije. Meni je potpuno svejedno jesu li oni stradali u Jasenovcu, Auschwitzu ili Jadovnu - stradali su po rasnim zakonima Nezavisne države Hrvatske - podsjeća Kraus.

Osvrnuo se na najavljene kaznene prijave protiv Igora Vukića.

- U državi koja ima zakon, Ustav i pravosuđe, a po zakonu se zna što znači negiranje genocida i Holokausta - kazneno djelo, pitanje je što radi državni odvjetnik - rekao je i naglasio da smatra da bi DORH trebao poduzeti korake.

Zagreb: Konferencija za medije nakon okruglog stola "Znanstveni pristup istraživanju žrtava Jasenovca" | Foto: Patrik Macek/PIXSELL

O ideji da se ustaški pozdrav "Za dom spremni" jasno zabrani zakonom, rekao je: "Neki to javno izgovaraju, kao što vidite, i u Saboru se javno izgovara. I ne samo to, događaji koji se događaju izvan Sabora, po gradovima, to je već izgubilo svaku kontrolu", smatra.

- Održali smo nekoliko sastanaka oko zakonske zabrane ZDS-a. Na prvom sastanku bio je prisutan i sadašnji ministar pravosuđa Damir Habijan i svi su se jednoglasno složili. Tada su se stvari počele komplicirati... Gledati tko bi što dobio, izgubio. To je bilo na programu jedno dvije godine, nakon čega su donesene preporuke o dvostrukoj konotaciji. Ta gruda snijega se povećava i povećava i postaje lavina - kaže podsjećajući na stvaranje skliskog pravnog terena za tretiranje ustaškog pozdrav.

Na pitanje planira li i sam podići kaznenu prijavu, kaže da ga zanima reakcija DORH-a i Ustavnog suda.

- Ja se barem nadam da on ima nešto za reći. Imamo mišljenje o tome što napraviti, ali za takve stvari nisu zadužene žrtve, nego oni koji se brinu za ustavni poredak zemlje u kojoj živimo - zaključio je Ognjen Kraus.