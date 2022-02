Ugovor za izgradnju posljednje dionice autoceste A11, od Lekenika do čvora Sisak, vrijedan 281 milijun kuna bez PDV-a, potpisali su u petak Hrvatske autoceste (HAC) i predstavnici zajednice ponuditelja koju čine Colas Hrvatska i Geotehnika.

Ugovor su potpisali predsjednik Uprave HAC-a Boris Huzjan te direktor Geotehnike Igor Horvat i predsjednik Uprave Colasa Hrvatska Siniša Košćak te član Uprave Goran Tuđan, u nazočnosti predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, potpredsjednika Vlade i ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, ministra mora, prometa i infrastrukture Olega Butkovića, ministra graditeljstva, prostornog uređenja i državne imovine Darka Horvata te sisačko-moslavačkog župana Ivana Celjaka.

Premijer Plenković istaknuo je da se radi o strateškom projektu koji bi trebao promijeniti dinamiku života u Sisačko-moslavačkoj županiji, koji traje već 15-ak godina, odnosno od kada je pokrenut projekt autoceste do Siska.

Dodao je kako se radi o dionici od 11 kilometara, koja znači novi razvojni impuls za cijelu Sisačko-moslavačku županiju, osobito za Sisak i Petrinju.

Sredstva za izgradnju, 281 milijun kuna dolaze iz vlastitih sredstava HAC-a, a to predstavlja i značajnu investiciju za hrvatski BDP, naveo je premijer te podsjetio da će do ljeta, odnosno do kraja ove godine biti dovršen Pelješki most i pristupne ceste, a do kraja drugog mandata ove Vlade i koridor 5C, drugi profil Istarskog ipsilona te druga cijev tunela Učka.

Plenković je rekao da je Vladi u planu u predstojećim godinama investirati 45 milijardi kuna u prometnu infrastrukturu, od toga u željeznice 22 milijarde, u ceste 15 milijardi kuna, tri milijarde u luke, a pet milijardi kuna u ostale oblike prometa.

Sisačko-moslavački župan Ivan Celjak naveo je da je današnje potpisivanje ugovora povijesni trenutak za Sisak, Petrinju, Glinu, odnosno za cijelu njegovu županiju.

"Ovo je trenutak koji su stanovnici Sisačko-moslavačke županije čekali godinama", rekao je Celjak, dodavši da je aktualna Vlada u županiju uložila više od svih dosadašnjih vlada.

Smatra da će dovršetak autoceste od Zagreba do Siska značiti mnogo za gospodarski razvoj njegove županije. Projekt autoceste A11 trebao bi biti dovršen u iduće dvije godine od uvođenja izvođača u posao.

Ministar Butković podsjetio je da je Uprava HAC-a provela natječaj za odabir izvođača. Dodao je kako je nakon restrukturiranja HAC-a ovo prvi ugovor i prva investicija koju realizira iz svojih sredstava. "Dakle, ne idu u kreditno zaduženje i projekt se ne realizira uz pomoć europskih sredstava", rekao je Butković, dodavši da je cijeli proces restrukturiranja uspio i ovo su prvi kilometri autocesta u Hrvatskoj koji HAC gradi iz svojih sredstava.

Istaknuo je i da se u sklopu tog projekta projektira i novi čvor Žažina, koji će biti priključak Petrinje i Gline na autocestu.

Podsjetimo, ponudu tvrtki Colas i Geotehnika HAC je odabrao u listopadu prošle godine, ali se na tu odluku žalila tvrtka Strabag, a Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave je krajem prošle godine poništila odluku o odabiru te je predmet vraćen u postupak novog pregleda ponuda.

Hrvatske autoceste su 28. siječnja objavile da su ponovno odabrale zajednicu ponuditelja koju čine Colas Hrvatska i Geotehnika za izgradnju dionice Lekenik-čvor Sisak na autocesti A11 Zagreb-Sisak. Ponuda vrijedna 281,34 milijuna kuna bez PDV-a izabrana je kao ekonomski najpovoljnija.