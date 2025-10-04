Obavijesti

U ZAGREBU OD PONEDJELJKA

Kreće obnova tramvajske pruge u Branimirovoj, radovi će trajati 12 tjedana. Evo kako se kretati

Kreće obnova tramvajske pruge u Branimirovoj, radovi će trajati 12 tjedana. Evo kako se kretati
Zagreb: Pogled na katedralu | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

Kako su podsjetili iz Gradske uprave, dosad su obnovljene tramvajske pruge na Ksaveru, Ribnjaku, Jadranskom mostu, u Dubravi i na Maksimirskoj cesti...

Radovi na rekonstrukciji oba tramvajska kolosijeka u Ulici kneza Branimira, od Draškovićeve ulice do Trga kralja Tomislava, počet će u ponedjeljak, 6. listopada, trajat će 12 tjedana, a tijekom Adventa bit će privremeno obustavljeni, izvijestili su u subotu iz zagrebačke Gradske uprave.

Dnevni tramvajski promet neće biti u prekidu, dok će noću biti organiziran prijevoz autobusima, a više informacija o voznom redu bit će dostupno na službenim stranicama ZET-a.

Radovi na rekonstrukciji oba tramvajska kolosijeka u Branimirovoj donijet će tišu, sigurniju i udobniju vožnju te manje zastoja u prometu - uz izmjenu tračnica, ugrađivat će se novi nivelacijski ležajni jastuci s pričvršćenjem tračnica te postaviti nove pokrovne armirano-betonske ploče.

Obnova sjevernog kolosijeka počet će na dionici od Draškovićeve do Palmotićeve ulice dugoj 110 metara, nastavit će se na dijelu od Palmotićeve do Petrinjske ulice u dužini od 138 metara te potom od Petrinjske do Trga kralja Tomislava, u dužini od 70 metara.

Nakon dovršenog sjevernog, radovi će se nastaviti na južnom kolosijeku te će se u konačnici obnoviti više od 630 metara tramvajskog kolosijeka.

Tijekom prve faze radova, koja obuhvaća dio Branimirove ulice od Draškovićeve do Palmotićeve ulice, bit će zauzet jedan prometni trak uz gradilište te parkirna mjesta u neposrednoj blizini, a kad radovi obuhvate i raskrižje s Palmotićevom ulicom, zauzet će se i jedan prometni trak Palmotićeve na samom raskrižju te će se promet odvijati po preostalom dijelu kolnika.

Planirano trajanje radova je 12 tjedana, no tijekom Adventa bit će privremeno obustavljeni zbog pojačanog motornog i pješačkog prometa.

Kako su podsjetili iz Gradske uprave, dosad su obnovljene tramvajske pruge na Ksaveru, Ribnjaku, Jadranskom mostu, u Dubravi i na Maksimirskoj cesti.

