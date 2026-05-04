Kreće 'Projekt sloboda': Preko 15.000 Amerikanaca će spašavati brodove u Hormuzu

Donald Trump je u nedjelju najavio da će SAD u ponedjeljak ujutro započeti akciju "izbavljanja" brodova neutralnih država koji su zapeli u Hormuškom tjesnacu, ne navodeći pojedinosti o operaciji koju je nazvao "humanitarnim činom".

Prema podacima Međunarodne pomorske organizacije, stotine brodova i oko 20 tisuća pomoraca nalaze se u tjesnacu i ne mogu iz njega izaći od početka sukoba, navodi Reuters.

Središnje zapovjedništvo američke vojske (CENTCOM) naknadno je priopćilo da će u akciji sudjelovati 15.000 pripadnika američkog vojnog osoblja, uz preko 100 kopnenih i pomorskih letjelica te vojnih brodova i dronova. Cilj je akcije "obnoviti slobodu plovidbe za trgovački pomorski promet" kroz tjesnac, stoji u priopćenju CENTCOM-a.

"Naša potpora ovoj obrambenoj misiji ključna je za regionalnu sigurnost i svjetsko gospodarstvo, uz pomorsku blokadu koju istovremeno održavamo", rekao je u priopćenju zapovjednik CENTCOM-a admiral Brad Cooper.

Podsjećamo, američki predsjednik Donald Trump najavio je da u ponedjeljak počinje operacija 'Projekt sloboda'. Opisao je akciju kao "humanitarnu gestu" kojoj je jedina svrha pomoći neutralnim zemljama koje ne sudjeluju u američko-izraelskom ratu protiv Irana.

"Radi dobrobiti Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Američkih Država rekli smo tim zemljama da ćemo njihove brodove sigurno izvesti iz tog ograničenog plovnog puta kako bi mogli slobodno i vješto nastaviti sa svojim poslom", napisao je Trump u objavi.

Iran je već dao naslutiti da će bilo kakve američke pomorske akcije smatrati kršenjem prekida vatre, kojeg je Trump produljio kako ne bi morao tražiti dozvolu Kongresa za nastavak ratnih operacija.