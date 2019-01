Krećete na skijanje? Obratite pozornost na ove savjete

Ono što nikako ne smijete zaboraviti prije polaska jest provjeriti ispravnost auta i ugovoriti putno zdravstveno osiguranje jer - i najbolji ponekad padaju.

Što se tiče samog skijanja i boravka na snijegu, važno je slijediti nekoliko osnovnih pravila:

Za početak, skijanje je sport kao i svaki drugi, pa biste trebali biti u dobroj formi prije polaska na planinu. Redovita tjelovježba tijekom cijele godine, a ne samo tjedan dana prije skijanja, pomoći će vam da steknete kondiciju i smanjite mogućnost ozljeda.

Bez kvalitetne opreme bolje je i ne izlaziti na stazu, pogotovo ako ste početnik. U tom slučaju uložite i u instrukcije jer, osim što će vas naučiti kako skijati, naučit će vas i kako pasti, što je možda i važnije. Ako već znate skijati, svejedno se možete prisjetiti najvažnijih stvari uz vodstvo profesionalca.

Ne zaboravite provjeriti prognozu vremena prije izlaska na stazu. Pazite i u koje doba dana idete skijati jer vidljivost nije jednaka ujutro i poslijepodne.

Na stazi pazite na skijaše ispred sebe. Dajte im prednost prolaska jer vi njih vidite, a oni vas ne vide.

Uvijek se zaustavljajte na rubu staze ili pokraj nje, nikada na njezinoj sredini.

Gledajte i lijevo i desno te obavezno uzbrdo ako prelazite stazu poprijeko.

Nikad ne idite na zatvorene ili neobilježene staze jer njih nitko ne nadzire i teško je znati kakvi su tamo uvjeti.

Lijepo je biti moderno odjeven na skijanju, no važnije je biti vidljiv u jarkim bojama i materijalu koji ne samo da je vodootporan nego i sprečava klizanje u slučaju pada.

Ne odvajajte se od kacige jer ona uvelike smanjuje opasnost od ozljeda. I baš nikada ne idite skijati sami, koliko god da ste iskusni, jer se nezgoda može dogoditi svakome.

Svakako biste trebali ugovoriti putno zdravstveno osiguranje jer troškovi liječenja u inozemstvu mogu biti iznimno visoki. Važno je znati da Europska kartica zdravstvenog osiguranja nije alternativa putnom osiguranju. Ona ne pokriva troškove privatne zdravstvene zaštite ili troškove poput spašavanja pacijenta prilikom nezgode na skijalištu i prijevoz natrag u domovinu. Zato i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje preporučuje da uz Europsku karticu imate i putno osiguranje. Obiteljski paket osiguranja za osam dana u Croatia osiguranju stoji 110 kuna, a tri dana 66 kuna. Polica za individualno trodnevno putno zdravstveno osiguranje košta 44 kune, polica do osam dana stoji 87 kuna. Ugovorite li policu online, ostvarujete 20 posto popusta.

U Croatia osiguranju SKI putno zdravstveno osiguranje štiti vas od troškova ozljede tijekom rekreativnog bavljenja zimskim sportovima. U slučaju bolničkog liječenja duljeg od tri dana, nadoknađuje vam troškove neiskorištenog ski-passa do najviše 20 eura po danu. SKI putno osiguranje pokriva kompletnu potrebnu zdravstvenu njegu i nadoknadu troškova liječenja za hitne slučajeve u cijeloj Europi. To uključuje medicinsku njegu, posjete i konzultacije liječnika te prijevoz vozilom hitne pomoći ili helikopterom do najbliže bolnice. U slučaju da se iz zdravstvenih razloga sami ne možete vratiti kući, Croatia SKI putno zdravstveno osiguranje pobrinut će se da sigurno stignete kući. Ugovorite svoje Croatia SKI putno zdravstveno osiguranje online u samo tri minute i bezbrižno uživajte u zasluženom odmoru.

Tema: Promo sadržaj