Kreću novi radovi na jednom od glavnih križanja u Zagrebu, sve će trajati do kraja kolovoza

Od ove subote u 6 ujutro, pa sve do kraja kolovoza na raskrižju Savske i Vukovarske u Zagrebu bit će uspostavljena privremena regulacija prometa zbog velikih radova na etapi obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda u Vukovarskoj ulici u vrijednosti oko 3,8 milijuna eura, najavili su večeras iz grada.

Paralelno s tim radovima izvest će se preostali radovi na obnovi tramvajske skretnice na raskrižju Vukovarske i Savske u vrijednosti 1,2 milijuna eura.

Za vrijeme izvođenja radova promet kroz raskrižje Vukovarske i Savske bit će otežan, a pojedinim dijelovima raskrižja neće biti moguće prometovati vozilima. Obilazni pravci su prikazani na skici:

Foto: Grad Zagreb



· Zadržano je pravocrtno kretanje na raskrižju iz smjera sjevera prema jugu i iz smjera zapada prema istoku

· Iz smjera zapada prema istoku kretanje vozila uključuje kratku obilaznicu s polukružnim okretanjem u Savskoj sjeverno od raskrižja

· Iz smjera juga prema sjeveru kretanje vozila uključuje dulju obilaznicu preko raskrižja Vukovarske ulice i Ulice Fausta Vrančića

· Sva lijeva skretanja na raskrižju će biti onemogućena.

Foto: Grad Zagreb



Istodobno će, zbog radova na tramvajskoj infrastrukturi, od 4. srpnja do 17. kolovoza biti obustavljen tramvajski promet na dionici od Savske ceste do Avenije Marina Držića.



Tramvajske linije prometovat će prema izmijenjenom režimu:



· Linija 3: Ljubljanica – Savska – Glavni kolodvor – Autobusni kolodvor – Savišće

· Linija 5: Prečko – Savska – Glavni kolodvor – Draškovićeva – Vlaška – Kvaternikov trg – Maksimir

· Linija 13 privremeno neće prometovati.



Umjesto tramvaja noćne linije 33 prometovat će autobus.



Radi održavanja povezanosti istočnog i zapadnog dijela grada privremeno se uvodi izvanredna autobusna linija 616 Vrbik – Držićeva, koja će voziti Ulicom grada Vukovara između raskrižja s Ulicom Fausta Vrančića i Radničkom cestom. Vozni red bit će istaknut na početnim i krajnjim stajalištima te na stranicama ZET-a.



Iz Grada mole sve sudionike u prometu da prate privremeno postavljenu prometnu signalizaciju te za strpljenje i razumijevanje zbog mogućih poteškoća u prometovanju.

Sve privremene prometne regulacije Grad je integrirao u navigacijske aplikacije Waze i Google Maps pa savjetuju njihovo korištenje radi lakšeg pronalaženja najbržih alternativnih pravaca.

Sve informacije o radovima na uređenju Ulice grada Vukovara, ali i o ostalim značajnim radovima koje utječu na promet u gradu, možete pronaći na stranici regulacije.zagreb.hr.