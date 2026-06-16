KREĆU UPISI U SREDNJU ŠKOLU Učenici mogu birati i između 7 novih strukovnih programa!

Učenici koji ovog ljeta upisuju srednju školu moći će, uz ostale, birati i između sedam novih strukovnih programa. Industrijsko-obrtnička škola u Šibeniku i Obrtnička škola u Koprivnici nude novi trogodišnji program kućni majstor - domar, za koji je zanimanje pokazalo vrlo mnogo učenika. Nude se i zanimanja arborist, skladištar u logistici, tehničar prometne logistike, drvno-ekološki tehničar, arhivski tehničar te tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu.

Ima novosti i u gimnazijskim programima. Tako zagrebačka Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju uvodi Eksperimentalni program umjetničke i multimedijske gimnazije, a Gimnazija Eugena Kumičića Opatija uvodi Eksperimentalni program diplomatske gimnazije.

Svake godine povećava se i broj škola koje nude gimnazijsko obrazovanje. Lani su te smjerove, primjerice, uvele I. i II. ekonomska škola u Zagrebu, a ove godine novi odjel gimnazijskog obrazovanja uvodi Gimnazija Pula, i to Prirodoslovnu gimnaziju, a Talijanska srednja škola - Scuola media superiore italiana "Antonio Borme" Rovinj – Rovigno uvodi Prirodoslovnu gimnaziju na talijanskom jeziku.

Zagreb: Državno natjecanje učenika strukovnih škola – WorldSkills Croatia 2026 | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Tehničke i strukovne škole sve više se okreću i modernim zanimanjima koja privlače učenike. Tako, primjerice, Srednja škola Ludbreg uvodi četiri nova zanimanja, među kojima je posebno zanimljiv tehničar za razvoj videoigara i tehničar za razvoj web sučelja. Taj program može se upisati i u srednjim školama u Novskoj i Sisku.

Regionalni centri kompetentnosti posebno se trude razvijati nove programe u područjima 3D tehnologija, digitalnog dizajna i industrijske proizvodnje. Primjerice, Srednja strukovna škola Velika Gorica uvodi zanimanje tehničar za 3D tehnologije. Riječka Prirodoslovna i grafička škola uvodi smjer grafičkog 3D dizajnera, piše portal praksa.info.

Medicinske škole ni ove godine neće ući u program kurikularne reforme, te će se učenici upisivati po starim programima, bez modularne nastave. Zasad nema najave ni povratka trogodišnjih obrtničkih zanimanja poput fotografa, puškara ili zlatara, koji su ukinuti kurikularnom reformom, a Ministarstvo gospodarstva i dalje nije raspisalo nove kurikule.

Za učenike koji upisuju trogodišnja obrtnička zanimanja treba napomenuti da provjere sa školama koje upisuju koje su im obaveze za stručnu praksu kod poslodavca. Za takve programe škole obično traže da se već pri upisu, odnosno do kraja rujna, donese Ugovor o naukovanju sklopljen s licenciranim poslodavcima. Ako učenik i roditelji ne mogu pronaći poslodavca, pronalazi ih škola, koja najčešće ima poslodavce s kojima surađuje.

Važno je u sustavu upisi.hr provjeriti jesu li učeniku pravilno unesene sve ocjene, ali i dokumenti za dodatne bodove i prava prednosti, poput zdravstvenih teškoća, ili obiteljske situacije.

Podsjetimo, za učenike koji upisuju srednju školu po redovnom programu prijave obrazovnih programa počinju iduće srijede, 24. lipnja, i traju do 3. srpnja. Programi za koje su potrebne dodatne prijave mogu se prijaviti do 26. lipnja. To su umjetničke škole te devet zagrebačkih gimnazija. Provjere će se odvijati od 24. do 26. lipnja.

Objava konačnih rezultata je 7. srpnja, a onda slijedi dostava upisnica te drugih potvrda potrebnih za upis, koji traje do 9. srpnja.