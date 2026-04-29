Kreditiranje kompanija u eurozoni blago ubrzalo u ožujku

Kreditiranje kompanija uvećano je u ožujku na godišnjoj razini za 3,2 posto, izračunali su u ECB-u. U veljači je bilo poraslo za 3,0 posto, prema revidiranom podatku, pokazalo je izvješće. Krediti kućanstvima porasli su pak za 3,0 posto, kao i u prethodna tri mjeseca, potvrdivši najsnažniji tempo rasta od proljeća 2024. godine.

Pokazatelj ponude novca M1, koji uključuje gotovinu u opticaju i prekonoćne depozite, pokazuje pak daljnje posustajanje, prema stopi rasta od 4,6 posto. U veljači pokazao je rast ponude za 4,8 posto. Gotovo dvogodišnje razdoblje pada ponude novca, mjerene pokazateljem M1, završilo je u kolovozu 2024. godine.

Najširi pokazatelj ponude novca, monetarni agregat M3, koji obuhvaća i oročene depozite, porastao je u ožujku za 3,2 posto u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje. U veljači je bio uvećan za 3,0 posto.