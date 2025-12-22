Obavijesti

Kremlj: Izvješća američkih obavještajnih službi o Putinovim ciljevima nisu istinita

Foto: Ramil Sitdikov

Kremlj je rekao u ponedjeljak da američke obavještajne službe griješe ako vjeruju da ruski predsjednik Vladimir Putin želi zauzeti cijelu Ukrajinu i dijelove Europe koji su nekoć bili dio bivšeg Sovjetskog Saveza

Reuters je objavio prošli tjedan, pozivajući se na šest neimenovanih izvora, da izvješća američkih obavještajnih službi i dalje upozoravaju da Putin nije odustao od cilja osvajanja cijele Ukrajine i zauzimanja dijelova Europe koji su nekada bili u bivšem sovjetskom bloku.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima da Moskva ne zna koliko su pouzdani izvori na koje se poziva Reuters. Ako je to izvješće točno, onda su zaključci američkih obavještajnih službi pogrešni, dodao je. 

"To apsolutno nije istina", rekao je Peskov o zaključcima obavještajnih službi.

Putin je poslao desetke tisuća vojnika u Ukrajinu u veljači 2022., a ruske snage sada kontroliraju oko petinu zemlje. Neki europski i ukrajinski čelnici optužili su Putina da ima ambicije i izvan Ukrajine.

KAKO DO MIRA Ruski pregovarač stigao u SAD: 'Konstruktivni su bili razgovori'
Ruski pregovarač stigao u SAD: 'Konstruktivni su bili razgovori'

Ruski predsjednik nikad nije javno rekao da želi osvojiti cijelu Ukrajinu, ali je više puta rekao da će ruske snage zauzeti još više dijelova Ukrajine ako Kijev ne pristane ustupiti preostali dio Donbasa u istočnoj Ukrajini koji je još uvijek pod kontrolom ukrajinskih snaga.

Moskva širenje NATO-a prema istoku, koji sada uključuje države u istočnoj Europi koje su bile dio sovjetskog bloka nakon Drugog svjetskog rata, vidi kao prijetnju Rusiji.

Putin je rekao da ne želi obnoviti Sovjetski Savez niti napasti članicu NATO-a. Ovog je mjeseca rekao da Rusija ne želi rat s Europom, ali da će Rusija, ako ga Europa započne, pobijediti.

