Kremlj: Lavrov i Putin nisu u svađi, ministar i dalje u milosti

Kremlj je u petak odbacio napise da je ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov pao u nemilost predsjednika Vladimira Putina nakon što je prošli mjesec propala inicijativa o njegovom sastanku s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Lavrov, iskusni diplomat i ministar od 2004. godine, 20. listopada je telefonski razgovarao s američkim kolegom Marcom Rubiom kako bi raspravili potencijalni susret dvojice predsjednika u Budimpešti koji se trebao održati na temu mirovnih pregovora u Ukrajini.

Službena priopćenja dviju strana nakon tog razgovora nisu sugerirala da je on prošao loše, no Trump je dan kasnije objavio da ne želi održati sastanak jer bi on bio „gubitak vremena”.

Kasnije je rekao da ga je otkazao jer „nije imao dobar osjećaj”.

Lavrovljev prošlotjedni izostanak s važnog sastanka ruskog sigurnosnog vijeća te Putinova odluka da na susret G20 kasnije ovaj mjesec umjesto ministra pošalje zamjenika šefa ureda umjesto potaknuli su nagađanja da je Putin ljut na njega.

Upitan u petak o istinitosti tih nagađanja, glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov ih je odbacio.

„Dat ću vam kratak odgovor: u tim izvješćima nema ništa istinitog”.

Upitan hoće li Lavrov ostati na svojoj funkciji, glasnogovornik je dodao: „Apsolutno. Lavrov je ministar vanjskih poslova, naravno”.

Napise o svađi između dvojice političara potaknuo je i dio anonimnih ruskih kanala na Telegramu, kao i mediji kritični prema Kremlju te oni ukrajinski.