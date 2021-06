Kremlj je u utorak rekao da ljudi koji nisu cijepljeni protiv koronavirusa i oni koji nisu stekli imunitet, neće moći raditi na svim radnim mjestima u Rusiji.

"Stvarnost je takva da će sigurno doći do diskriminacije. Necijepljene osobe i one bez imuniteta neće moći svugdje raditi. To nije moguće. Predstavljale bi prijetnju svima oko sebe", kazao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Ruski predsjednik Vladimir Putin u ponedjeljak je upozorio da se situacija s koronavirusom u nekim ruskim regijama pogoršava, a vlasti su počele promovirati kampanju cijepljenja kako bi suzbile val širenja zaraze.

U Rusiji je u utorak zabilježeno 546 preminulih od posljedica bolesti covid-19, što je najveći broj potvrđen u jednome danu od veljače, i 16.715 novozareženih u 24 sata, čime se nastavlja dramatičan porast slučajeva što vlasti pripisuju širenju delta varijante virusa.

Vlasti nastoje nagovoriti i natjerati ljude da se cijepe nudeći im zauzvrat šansu za osvajanje automobila i stanova. Onima koji ne žele primiti cjepivo, prijeti se smanjenjem prihoda i otkazima.

Kremlj je u petak nagli porast novozaraženih pripisao oklijevanju ljudi da se cijepe, a čiji je uzrok pripisan "nihilizmu".

Rusija je proizvela i odobrila četiri cjepiva protiv covida-19, a vodeće cjepivo Sputnjik V je prodala mnogim zemljama.