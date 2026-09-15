Kremlj pozdravio Trumpov prijedlog: 'Dobra ideja, ali ukinite nam sankcije!'

Kremlj je u utorak pozdravio američki prijedlog o moratoriju na međusobne napade Rusije i Ukrajine na energetsku infrastrukturu, no istaknuo je da je treba zaštititi i pomorski izvoz i ukinuti "protuzakonite" sankcije protiv Rusije. Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da su se Ukrajina i Rusija dogovorile da neće gađati energetske ciljeve one druge strane, iako nijedna strana nije potvrdila takav dogovor.

Rusija je u utorak pogodila benzinske postaje u Kijevu, a Ukrajina je objavila da je pogodila rusku rafineriju nafte. Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinarima je rekao da je Trumpov prijedlog "vrlo dobra ideja", ali da će trebati više od toga kako bi se snizile globalne cijene goriva.

"Potrebno je osigurati sigurnu komercijalnu plovidbu, uključujući i onu za naftne tankere. Kijevski režim dosad nije pokazao spremnost zajamčiti takvu sigurnost", rekao je Peskov.

"Druga stvar koju treba učiniti je, naravno, ukinuti sankcije (protiv Rusije) i ta protuzakonita ograničenja opskrbe energentima. Tek tada će svijet biti adekvatno opskrbljen tim naftnim derivatima, globalna tržišta će se stabilizirati, a cijene će pasti." Peskov je rekao da će Rusija ostati u kontaktu s Amerikancima u vezi s Trumpovim prijedlogom.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij u ponedjeljak je rekao da je Kijev spreman podržati energetsko primirje samo ako Washington može jamčiti da je Moskva doista spremna okončati rat protiv Ukrajine.

Ukrajinski napadi na energetska postrojenja u Rusiji su doveli do ljetnih nestašica goriva, zbog čega je ta zemlja ograničila izvoz, a to je utjecalo na nestašicu benzina, dizela i goriva za mlazne motore na energetskim tržištima, potaknuvši rast cijena i globalnu inflaciju.

Ukrajina, koja je suočena s redovitim ruskim napadima na vlastitu energetsku infrastrukturu, tvrdi da su rafinerije legitimni vojni ciljevi.

Trump je u nedjelju pozvao Zelenskija da prestane gađati rusku infrastrukturu za dizel, rekavši da ti napadi uzrokuju nestašicu dizela koja "šteti svijetu".

Kremlj je u ponedjeljak izvijestio da su poremećaji na globalnom tržištu većinom uzrokovani sukobom u Zaljevu.

Trump je u veljači pokrenuo vojne napade na Iran, a Teheran je uzvratio djelomičnim zatvaranjem Hormuškog tjesnaca, kojim je prethodno prolazila oko petina svjetskih zaliha nafte i plina.

Rusija i Ukrajina također napadaju teretne brodove one druge strane u Crnome i Azovskom moru. Ta je eskalacija rezultirala rastom cijena žitarica, a zna se da su obje zemlje njihovi veliki izvoznici.