ZADOVOLJNI ODNOSOM

Kremlj: Putin i Trump se sastaju u Budimpešti jer Orban ima dobre odnose s obojicom
Putin i Trump će se sastati u Budimpešti zahvaljujući toplim odnosima Orbana s obojicom! EU nije sretna, ali susret će se fokusirati na rješavanje sukoba u Ukrajini

Kremlj je rekao u ponedjeljak da je Budimpešta odabrana za mjesto održavanja sastanka ruskog predsjednika Vladimira Putina i američkog predsjednika Donalda Trumpa jer mađarski premijer Viktor Orban ima dobre odnose s obojicom čelnika.

Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov rekao je novinarima: „Orban ima prilično tople odnose s predsjednikom Trumpom i vrlo konstruktivne odnose s predsjednikom Putinom.“

„I to je, naravno, uvelike pridonijelo razumijevanju koje je postignuto tijekom posljednjeg telefonskog poziva“, dodao je, referirajući se na prošlotjedni razgovor između Trumpa i Putina koji je rezultirao njihovim dogovorom o sastanku u Budimpešti.

Orban, nacionalist i konzervativac, više je puta kritizirao zapadnu podršku Ukrajini, koja graniči s Mađarskom. Ranije ove godine rekao je da je Rusija već dobila rat u Ukrajini.

Neke europske vlade koje podržavaju Ukrajinu rekle su da je neprikladno ugostiti Putina na samitu u državi članici Europske unije. Visoka predstavnica EU-a za vanjsku politiku Kaja Kallas također je rekla u ponedjeljak da to nije primjereno.

Peskov je rekao da tek počinje rad na samitu, koji bi bio usmjeren na napredak u rješavanju sukoba u Ukrajini i razvoj odnosa između Rusije i Sjedinjenih Država.

