Kremlj reagirao na Trumpa: Rusija je medvjed, ne tigar. Ne postoji medvjed od papira

Trump je u utorak rekao da vjeruje kako Ukrajina može povratiti sav teritorij koji je zauzela Rusija te da Kijev treba djelovati odmah, istaknuvši da Moskva ima „velike“ gospodarske probleme

Kremlj je u srijedu odbacio izjavu američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je Rusiju opisao kao „papirnatog tigra“, te je rekao da predsjednik Vladimir Putin cijeni njegove napore u rješavanju sukoba u Ukrajini.

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija medvjed, a ne tigar, te da „ne postoji papirnati medvjed“. Trump je u utorak rekao da vjeruje kako Ukrajina može povratiti sav teritorij koji je zauzela Rusija te da Kijev treba djelovati odmah, istaknuvši da Moskva ima „velike“ gospodarske probleme. Njegove su riječi predstavljale naglu i značajnu retoričku promjenu u korist Ukrajine.

Peskov je, odgovarajući na Trumpove komentare u radijskoj emisiji, rekao da se ruska vojska kreće naprijed u Ukrajini i da su dinamika na bojištu očita.

